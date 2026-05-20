«Άγγιξε» το βάθρο ο Δημόπουλος στο Βρανδεμβούργο

Με εξαιρετικές εμφανίσεις, σπουδαίες επιδόσεις και μια ανάσα από το βάθρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή, Στέφανου Δημόπουλου , στο 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο Κανόε-Καγιάκ που διεξήχθη στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας.

Κόντρα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Έλληνας αθλητής απέδειξε ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.

Ο Δημόπουλος ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις του, τερματίζοντας 1ος στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 1:58.92, εξασφαλίζοντας με άνεση το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση παρά τον αντίξοο καιρό, κατέλαβε την 3η θέση στη σειρά του με το πολύ καλό 1:52.33, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τον μεγάλο Α’ Τελικό.

Στον μεγάλο τελικό του C1 500M, ο Δημόπουλος, κάνοντας μια καταπληκτική κούρσα και παλεύοντας μέχρι τα τελευταία εκατοστά, τερμάτισε στην 4η θέση στον κόσμο με χρόνο 1:55.16, ενώ μόλις μισό δευτερόλεπτο χώρισε τον Έλληνα πρωταθλητή από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Θρίλερ στο photo-finish στα 1000μ. και κυριαρχία στον Β’ Τελικό

Στο αγώνισμα του C1 1000M, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Έλληνα πρωταθλητή. Ο Δημόπουλος έχασε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό για μόλις 0,006 του δευτερολέπτου. Πραγματοποιώντας σπουδαία κούρσα, τερμάτισε με τον ίδιο ακριβώς χρόνο με τον 3ο αθλητή, με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί στις λεπτομέρειες μετά από ανάλυση του photo-finish.

Παρά την ατυχία αυτή, έδειξε την κλάση του στη συνέχεια, όπου κυριάρχησε στον Β’ Τελικό παίρνοντας την 1η θέση με χρόνο 3:56.86, γεγονός που τον κατέταξε στην 10η θέση της γενικής κατάταξης του αγωνίσματος.

Δυναμικό κλείσιμο στα 5000μ.

Η αυλαία των αγώνων έπεσε την Κυριακή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αγωνίζεται στο απαιτητικό αγώνισμα του C1 5000M. Εκεί, κατέλαβε την 11η θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, σημειώνοντας χρόνο 27:03.26.

Ο Δημόπουλος θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αποφορτιστεί και να συνεχίσει την προετοιμασία του. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Montemor-o-Velho της Πορτογαλίας από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου 2026, οπότε και συνεχίζει το κυνήγι των πόντων για την πολυπόθητη πρόκριση στου Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028