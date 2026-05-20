Η Δώρα Παντέλη κεντρική παρουσιάστρια του Final Four

Κεντρική παρουσιάστρια του φετινού Euroleague Final Four θα είναι η γνωστή δημοσιογράφος, Δώρα Παντέλη.

Αυτή την εβδομάδα η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Euroleague, καθώς το Final Four φέρνει στη χώρα μας τα βλέμματα ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης. Οι κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη του τίτλου, σε ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, λάμψη και έντονο ενδιαφέρον.

Η Δώρα Παντέλη θα είναι η παρουσιάστρια και οικοδέσποινα του φετινού Final Four της Euroleague στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού.

Η γνωστή αθλητικογράφος, που τα τελευταία χρόνια καλύπτει μέσα από τη Nova Sports τους αγώνες της Euroleague και τις πορείες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί αυτή τη φορά σε έναν διαφορετικό ρόλο στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η οποία φιλοξενείται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ( Telekom Center) από την Παρασκευή έως και την Κυριακή.

Παράλληλα, η Δώρα Παντέλη θα είναι και η οικοδέσποινα/ συντονίστρια της αυριανής επίσημης συνέντευξης Τύπου, που θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, ανοίγοντας ουσιαστικά την αυλαία του Final Four.