«Κοιτάζει τον Τζέιμς Ουάισμαν η Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται να έχει βάλει στην λίστα της για το καλοκαίρι τον Τζέιμς Ουάισμαν, ώστε να προσθέσει δύναμη και αθλητικότητα στην θέση «5».

Η Μακάμπι έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την νέα αγωνιστική χρονιά στην Euroleague, και όπως αναφέρουν ισραηλινά δημοσιεύματα, φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τζέιμς Ουάισμαν.

Ο 25χρονος σέντερ ύψους 2 μέτρων και 8 εκατοστών, πρώην Νο2 του Draft 2020 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, είναι χωρίς ομάδα από τον Δεκέμβριο καθώς έμεινε ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς όπου είχε υπογράψει δεκαήμερο συμβόλαιο, και οι ισραηλινοί τον «έχουν βάλει στο μάτι» για την στελέχωση της θέσης των ψηλών.

Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστικά σε 152 αγώνες στην καριέρα του, με 9.0 πόντους και 5.5 ριμπάουντ με 56% εντός πεδιάς.