Stoiximan AegeanBall Festival 2026: Το απόλυτο μπασκετικό ραντεβού του καλοκαιριού επιστρέφει στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει δυναμικά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά την ιστορική Πλατεία Μιαούλη σε ένα ανοιχτό μπασκετικό σκηνικό παγκόσμιων προδιαγραφών.

Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, η κορυφαία διοργάνωση 3Χ3 μπάσκετ στην Ελλάδα θα διεξαχθεί στα 4 πιστοποιημένα από τη FIBA γήπεδα που στήνονται ειδικά για το event στην καρδιά της Ερμούπολης, προσελκύοντας αθλητές, επισκέπτες και φίλους του μπάσκετ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι εγγραφές προχωρούν ήδη με αμείωτο ρυθμό σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του θεσμού και τη μεγάλη ανταπόκριση που παρουσιάζει κάθε χρόνο το Stoiximan AegeanBall Festival.

Στη φετινή διοργάνωση, εκτός από τον θρύλο της EuroLeague και οικοδεσπότη Γιώργο Πρίντεζη, το «παρών» θα δώσουν όπως κάθε χρονιά, κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ανακοινώσεις των καλεσμένων θα ξεκινήσουν σύντομα!

@ Stoiximan AegeanBall Festival

Παράλληλα, ο θρύλος της EuroLeague και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Τζο Αρλάουκας, μαζί με την Ολυμπιονίκη, πρωταθλήτρια EuroCup, ambassador του NBA στην Ευρώπη και πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA, Αναστασία Κωστάκη θα πραγματοποιήσουν ειδικά basketball clinics και μαθήματα μπάσκετ για παιδιά και συμμετέχοντες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία εκπαίδευσης και έμπνευσης στη νέα γενιά αθλητών.

Πριν από τα basketball clinics των θρύλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η «καρδιά» της διοργάνωσης θα χτυπήσει στο «Τζάμπολ Αγάπης», μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια και δράσεις συνεργασίας, μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μπάσκετ ως μια παγκόσμια γλώσσα αποδοχής και συλλογικότητας, στέλνοντας από τη Σύρο ένα δυνατό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων.

@ Stoiximan AegeanBall Festival

Ξεχωριστό χρώμα στη φετινή διοργάνωση θα δώσει και η παρουσίαση των VIP 4on4 αγώνων το Σάββατο 27 Ιουνίου από την αγαπημένη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου και τον Mike Φουντεδάκη, σε μία βραδιά που θα συνδυάζει θέαμα, ψυχαγωγία και κορυφαίο μπάσκετ. Αντίστοιχα, την Κυριακή 28 Ιουνίου την παρουσίαση της VIP League 3X3 θα αναλάβει ο χαρισματικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Φάνης Λαμπρόπουλος.

Τόσο οι VIP 4on4 αγώνες του Σαββάτου όσο και η μεγάλη διοργάνωση VIP League 3X3 της Κυριακής 28 Ιουνίου θα μεταδοθούν ζωντανά από την COSMOTE TV, μεταφέροντας τον παλμό της Σύρου σε όλη την Ελλάδα.

Η Σύρος στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού

Το Stoiximan AegeanBall Festival συνεχίζει να αναδεικνύει τη Σύρο ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, συνδυάζοντας το μπάσκετ με τη μοναδική εμπειρία της Ερμούπολης. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη πιο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης, μιας πόλης με ξεχωριστή νεοκλασική αρχιτεκτονική, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μοναδική κυκλαδίτικη ταυτότητα.

@ Stoiximan AegeanBall Festival

Στην καρδιά του νησιού, η ιστορική Πλατεία Μιαούλη και το εμβληματικό Δημαρχείο του Ερνέστου Τσίλερ μετατρέπονται ξανά στο πιο εντυπωσιακό γήπεδο 3Χ3 της Ελλάδας, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν το μπάσκετ με τις παραλίες, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία που κάνουν τη Σύρο έναν προορισμό ξεχωριστό στο Αιγαίο.

Πλούσια δώρα και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες

Όλοι οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης θα λάβουν πλούσια αναμνηστικά δώρα, official apparel, συλλεκτικά προϊόντα της διοργάνωσης και ειδικές παροχές από τους χορηγούς και συνεργάτες του Stoiximan AegeanBall Festival 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία συμμετοχής.

Οι αγώνες και οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, με κατηγορίες U11 Βικέλας (2015–2017), U13 (2013-2014), U15 (2011-2012), U17 (2009–2011), Open 18+ (από το 2008 και πριν) και Veterans 35+ (από το 1991 και πριν). Δεν έχεις ομάδα; Κανένα πρόβλημα! Η διοργάνωση φροντίζει να σε φέρει σε επαφή με άλλους συμμετέχοντες, ώστε να βρεις την παρέα σου και να μπεις κι εσύ στο παιχνίδι.

Link εγγραφών: https://www.aegeanball.gr/

Stoiximan: Στρατηγικός Συνεργάτης για 5η Συνεχή Χρονιά

Η Stoiximan, ως Ονομαστικός Χορηγός για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, παραμένει ο βασικός πυλώνας στήριξης του θεσμού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 3x3 μπάσκετ και στην ενίσχυση του αθλητισμού στην ελληνική περιφέρεια. Μέσα από τη διαρκή παρουσία της στη διοργάνωση, η Stoiximan υποστηρίζει δράσεις που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στον αθλητισμό, προωθώντας τις αξίες της συμμετοχής, της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας.

Η σύνδεση με την Καστοριά

Λίγες εβδομάδες πριν τη μεγάλη γιορτή της Σύρου, το Stoiximan AegeanBall Festival ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Κυκλάδων, εγκαινιάζοντας τη νέα δράση «Stoiximan AegeanBall Festival Goes To…» στην Καστοριά. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 2 και 3 Μαΐου, τιμώντας τη γενέτειρα του Δημήτρη Διαμαντίδη και φέρνοντας το 3Χ3 μπάσκετ ακόμη πιο κοντά στην ελληνική περιφέρεια. Μάλιστα, οι νικητές της κατηγορίας U11-Βικέλας από την Καστοριά καθώς και οι νικητές της κατηγορίας Open 18+ θα ταξιδέψουν στη Σύρο ως επίσημοι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης, με καλυμμένα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη μεγάλη τελική γιορτή του Stoiximan AegeanBall Festival 2026 δίπλα σε κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ταξίδεψε στη Σύρο με 30% έκπτωση!

Με τη στήριξη της Blue Star Ferries, οι συμμετέχοντες στο Stoiximan AegeanBall Festival απολαμβάνουν 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά από/προς Σύρο (25/6–3/7). Πληροφορίες & κρατήσεις:

Vassilikos (Σύρος): 22810 84444

Gelasakis (Πειραιάς): 210 4222440

Ονομαστικός Χορηγός: STOIXIMAN

Μεγάλοι Χορηγοί: SENECA, TRIDENT

Official Broadcaster: COSMOTE TV

Χορηγοί: ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, ΖΑΓΟΡΙ

Υποστηρικτές: LA ROCHE POSAY, MISKO, SNAPPI, TRACE ‘n CHASE, VARVARESOS, ZEEKR, ISLAND PACKAGING, WINDOOR

Συνεργάτες: HUMAN TECAR, PMS SECURITY, SPALDING, TESLA, TGI, TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA

Τοπικοί Συνεργάτες: DR. DRAKOTOS, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, SAINT, SYROS CONCEPT

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: EUROHOOPS, SPORT24

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια

Νοτίου Αιγαίου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας».

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube |

TikTok

Πληροφορίες για τη διοργάνωση: Progame

Τηλ.: +30 210 6800177,

e-mail: [email protected]