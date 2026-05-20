«Όλοι οι διεκδικητές του τίτλου έχουν ενδιαφερθεί για τον Λεμπρόν»

Όλες οι ομάδες που έχουν ελπίδες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ φέρεται να έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Η σεζόν για τους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έτσι ο οργανισμός έχει στρέψει την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η πιο… καυτή υπόθεση για τους «Λιμνανθρώπους» είναι αυτή του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» το καλοκαίρι θα είναι free agent, με τους Λέικερς να παρουσιάζονται ως το φαβορί για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Όμως, σίγουρα θα έχουν ανταγωνισμό το καλοκαίρι. Μάλιστα, φαίνεται πως όλοι οι διεκδικητές του τίτλου έχουν ενδιαφερθεί για τον 41χρονο superstar. Μιλώντας στο «The Pat McAfee Show», ο Σαμς Σαράνια έκανε γνωστό πως όλες οι ομάδες με μεγάλες βλέψεις έχουν έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του Λεμπρόν.

«Ειλικρινά, νομίζω πως ο Λεμπρόν, περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, με τους δικούς του ανθρώπους. Ξέρω πως πολλές ομάδες επικοινωνούν μαζί του και με το camp toy. Μίλησα με τον Ριτς Πολ και μου είπε πως κάθε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο έχει τηλεφωνήσει από όταν τελείωσε η σεζόν» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος.