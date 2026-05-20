Η Euroleague θυμήθηκε την κυριαρχική εμφάνιση του Ταβάρες στο Κάουνας (vid)

Ενόψει του Final-Four της Αθήνας, η Euroleague θυμήθηκε την τρομερή εμφάνιση που είχε κάνει ο Έντι Ταβάρες στον ημιτελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα το 2023.

Το Final-Four της Αθήνας πλησιάζει και η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί στον ημιτελικό με την Βαλένθια.

Πιο συγκεκριμένα, τότε η «Βασίλισσα» στον ημιτελικό είχε κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα και είχε επικρατήσει με 78-66. Ο έμπειρος σέντερ είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με 20 πόντους, 15 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 μπλοκ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Για την ιστορία, ο Ταβάρες στον τελικό με τον Ολυμπιακό είχε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Έτσι, αναδείχθηκε MVP του Final-Four.

