Κουτλουάι: «Πλεονέκτημα για την Φενέρ ότι ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί στη διαχείριση της πίεσης του F4»

Η Φενερμπαχτσέ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague και ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι σχολίασε την αναμέτρηση.

Τόνισε πως το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο από τον τελικό για την τουρκική ομάδα και υπογράμμισε πως είναι πλεονέκτημα για εκείνη η δυσκολίας στην διαχείριση της πίεσης του Final-Four που έχει ο Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο Μπαρτζώκας έχει δυσκολευτεί με τη διαχείριση της πίεσης στα προηγούμενα Final-Four. Αυτό λειτουργεί ως πλεονέκτημα για εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχει καλέσει τα λιγότερα τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια της regular-season, όμως στα Final-Four τα παίρνει το ένα μετά το άλλο.



Ελπίζω να καταφέρουμε να τους βάλουμε πίεση. Θέλω μέσα από την καρδιά μου έναν τελικό Φενερμπαχτσέ-Ρεάλ και να κερδίσουμε εμείς. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα είναι πιο δύσκολος από τον τελικό».