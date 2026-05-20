«Ο Γιάννης έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς ότι πρέπει να φύγει - Ακούει προσφορές ο οργανισμός»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει στους Μιλγουόκι Μπακς πως πρέπει να αποχωρήσει και ο οργανισμός εξετάζει τις προσφορές που έχει σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο Σαμς Σαράνια μίλησε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και όλα δείχνουν πως αυτό δεν θα είναι στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως ο «Greek Freak» έχει ξεκαθαρίσει εδώ και μήνες στα «Ελάφια» πως πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Έτσι, όπως αναφέρει, ο οργανισμός εξετάζει πλέον τις προτάσεις που δέχεται και αναμένεται αρκετά μεγάλες αγορές (Μαϊάμι, Βοστώνη, Λος Άντζελες) να μπουν στον... χορό. Πιο πολύ στάθηκε στους Λέικερς και στα όσα μπορούν να προσφέρουν, τονίζοντας πως θα υπάρξουν καλύτερες προτάσεις για τον Έλληνα αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω.

Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα επεκτείνει το συμβόλαιό του είτε θα γίνει trade- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα.

Θα δείτε ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από το trade deadline.

Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και cap space και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες τον Γιάννη στους Λέικερς απλά για cap space, για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».