Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην προημιτελική φάση του LEN Champions League πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε την ήττα με 9-12 από την Μπαρτσελονέτα στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, πριν από το Final-4 της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς πάλεψε το παιχνίδι, όμως οι Ισπανοί διατήρησαν τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και πήραν τη νίκη στον Πειραιά.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη φάση των «8» με απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ήττες, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του ομίλου με οκτώ βαθμούς πίσω από την αήττητη Μπαρτσελονέτα και εξασφαλίζοντας για όγδοη φορά στην ιστορία τους συμμετοχή σε Final-4 της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στη Βαλέτα της Μάλτας το διάστημα 10-13 Ιουνίου.

Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Προ Ρέκο, η οποία τερμάτισε πρώτη στον άλλο όμιλο, ενώ το δεύτερο ζευγάρι θα είναι αυτό ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και τη Φερεντσβάρος.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους Πειραιώτες, με τον Αλαφραγκή να ανοίγει το σκορ για το 1-0, όμως οι Ισπανοί απάντησαν άμεσα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 3-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και με γκολ των Νικολαΐδη και Γενηδουνιά έφερε το ματς στα ίσα (3-3), όμως η Μπαρτσελονέτα βρήκε ξανά λύσεις και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6-4.

Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας αρχικά στο 8-5 και λίγο αργότερα στο 10-6, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει με τον Ζάλανκι και τον Γενηδουνιά να μειώνουν τη διαφορά, όμως η Μπαρτσελονέτα διατήρησε τον έλεγχο.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 10-7 και αργότερα σε 11-8, με τον Τζωρτζάτο να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, ωστόσο οι Ισπανοί βρήκαν ακόμη ένα γκολ στα τελευταία λεπτά και «κλείδωσαν» τη νίκη με το τελικό 12-9.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Μπαρτσελονέτα (Φρανσίσκο Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναχούγια, Ετσενίκε 2, Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταχούλ 1, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Μπούστος 1, Ντέλμας, Xoμίλα.

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της φάσης των «8» και οι βαθμολογίες

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5

Ολυμπιακός-Μπαρτσελονέτα (Ισπανία) 9-12

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)-Μπρέσια (Ιταλία) 17-18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)

Μπαρτσελονέτα 18 Ολυμπιακός 8 Μπρέσια 7 Νόβι Μπέογκραντ 3

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5

Προ Ρέκο (Ιταλία)-Ανόβερο (Γερμανία) 19-9

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία) 16-10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)

Προ Ρέκο 15 Φερεντσβάρος 15 Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 3 Ανόβερο 3

Τα ζευγάρια του Final-4