«Θέλει να συνεχίσει στους Λέικερς ο Χέιζ αλλά...»

Ο Τζάκσον Χέιζ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς, χωρίς όμως να κλείνει την πόρτα σε άλλες προτάσεις.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να έχουν ένα… καυτό καλοκαίρι. Μία από τις πολλές υποθέσεις που απασχολούν τους «Λιμνανθρώπους» είναι αυτή του Τζάκσον Χέιζ.

Οι Λέικερς θα ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον 25χρονο σέντερ και φαίνεται πως και ο ίδιος θα ήθελε να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ. Ωστόσο, την ίδια ώρα δεν κλείνει την πόρτα σε άλλες προτάσεις.

«Ο Χέιζ θέλει να επιστρέψει στους Λέικερς, αλλά αν λάβει μεγάλη πρόταση με περισσότερο χρόνο συμμετοχής αλλού, μπορεί να την αποδεχθεί» αναφέρει το «Heavy».