Τρόφιμος στο «Δαφνί» στραγγάλισε 59χρονο: Η ανακοίνωση των εργαζομένων

Τη θλίψη του για τον στραγγαλισμό ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων στο Δαφνί, από άλλον τρόφιμο τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05), εκφράζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ.

Οι εργαζόμενοι στην Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, πρώην «Δαφνί» σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ υπενθυμίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν το επάγγελμά τους.

Υποστηρίζουν ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία “κάτω από τα όρια ασφαλείας”».

Παράλληλα προσθέτουν ότι «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Όπως αναφέρουν το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Όλα συνέβησαν μετά τις τρεις τα ξημερώματα, όταν ένας 48χρονος τρόφιμος πάνω σε διαπληκτισμό που είχε με άλλον 59χρονο τρόφιμο, τον έπνιξε με τα χέρια του.

Σημειώνεται πως οι δύο τρόφιμοι διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο «Δαφνί».

Ο δράστης έχει συλληφθεί και οι αρχές διενεργούν έρευνα για το τραγικό συμβάν, ενώ η διοίκηση του ΨΝΑ έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Παράλληλα αναμένεται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, όπου θα προσδιορισθεί η αιτία θανάτου.

Πηγή: cnn.gr