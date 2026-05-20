Μαρούσι: Νέος τζένεραλ μάνατζερ αναλαμβάνει ο Κώστας Κώτσης

Τη θέση του τζένεραλ μάνατζερ αναλαμβάνει ο Κώστας Κώτσης στο Μαρούσι.

Σε συμφωνία με τον Κώστα Κώτση έφτασε το Μαρούσι και ο ο ιδιοκτήτης της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Δήμος Στασινόπουλος. Το νέο μέλος του Αμαρουσίου αποτελεί έναν πολύ έμπειρο παράγοντα στη Stoiximan GBL και γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ.

Την περασμένη σεζόν ήταν στην Ιαπωνία και τώρα επιστρέφει στην Ελλάδα, για να βοηθήσει το Μαρούσι από μία κομβική θέση. Στο πλούσιο βιογραφικό του ξεχωρίζει η κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το 2002 και φυσικά η δεκαετής παρουσία του ως GM στην Εθνική μας ομάδα.