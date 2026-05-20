ΠΑΟΚ: Σε αναμονή 22 ημερών μέχρι το επόμενο παιχνίδι

Από το… ζενίθ στο ναδίρ ο ΠΑΟΚ. Από τις συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις με διαδοχικά διπλά παιχνίδια κάθε εβδομάδα, τώρα σε μια μακρά αναμονή μέχρι το επόμενο παιχνίδι του.

Από εκεί που οι «ασπρόμαυροι» έδιναν συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, τώρα είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν ένα κενό 22 ημερών για να παίξουν ξανά σε αγώνα. Το τελευταίο τους ματς ήταν στις 6 Μαΐου κόντρα στο Περιστέρι στον δεύτερο προημιτελικό των playoffs και το επόμενο θα είναι αυτό στις 28 του ίδιου μήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνιστικής απραξίας για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Παντελή Μπούτσκο και τους συνεργάτες του να καλούνται να διαχειριστούν αυτή την ιδιόμορφη κατάσταση και να κρατήσουν άπαντες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Σε ανάλογη πάντως θέση είχαν βρεθεί νωρίτερα για τα παιχνίδια των προημιτελικών ο Άρης, ο Κολοσσός και η Μύκονος, που είχαν μείνει χωρίς ματς, όχι για 22 ημέρες, αλλά για 13-14.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan GBL. Από την περασμένη Kυριακή γνωρίζει ότι αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός ΑKTOR και από σήμερα γνωστοποιήθηκε και το πρόγραμμα των αγώνων.

Η σειρά ξεκινά από την Αθήνα και το TELEKOM CENTER την επόμενη Πέμπτη 28 Μαΐου, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (30/5). Αναμονή δηλαδή για την ομάδα μας για μία ακόμη εβδομάδα, σε ένα συνολικό διάστημα διάστημα 22 ημερών από τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τον δεύτερο αγώνα στο Περιστέρι στις 6/5. Αναπόφευκτα προσαρμόζεται και το πρόγραμμα της ομάδας, με ρεπό στη διάρκεια της σημερινής ημέρας και επιστροφή στο PAOK Sports Arena αύριο το μεσημέρι για την επόμενη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Παντελή Μπούτσκου και των συνεργατών του.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην ημιτελική φάση των πλέι οφ της Stoiximan GBL είναι…



1ος αγώνας: Πέμπτη 28/5 (18:00) – TELEKOM CENTER ATHENS

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

2ος αγώνας: Σάββατο 30/5 (15:00) – PAOK Sports Arena

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΑKTOR

3ος αγώνας (αν χρειαστεί): Δευτέρα 1/6 (20:15) – TELEKOM CENTER ATHENS

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Στην άλλη σειρά των ημιτελικών που θα ξεκινήσει την επόμενη Πέμπτη 28/5, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το νικητή της σειράς ΑΕΚ – Άρης (είναι στο 1-1 και θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα).

Για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος απαιτούνται δύο νίκες (best of three).

Οι τελικοί των πλέι οφ της Stoiximan GBL είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται τρεις νίκες (best of five)».