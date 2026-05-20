Μέλι: «Στο Final-Four πάντα χρειάζεσαι και τύχη»

Στις δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Νικολό Μέλι τόνισε πως στο Final-Four πάντα είναι αναγκαία και η τύχη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Σε Final Four, πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου. Πάντα χρειάζεται να έχεις το νου σου στις λεπτομέρειες και να δίνεις τη μέγιστη προσπάθεια. Λίγη τύχη είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Για να πάρουμε τον τίτλο, πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στους ρόλους μας, να κάνουμε τα μικρά πράγματα καλά, να μπούμε πιο δυνατά από τον αντίπαλό μας και να είμαστε physical».

Για το αν μπορεί να… κλειδώσει αμυντικά τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς: «Δεν ξέρω ποια ματς βλέπετε, δεν έχω κλειδώσει κανέναν. Δεν παίζω εγώ εναντίον κάποιου, παίζει η Φενέρ με τον Ολυμπιακό και ελπίζω να νικήσουμε».