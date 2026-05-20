Το Euroleague Amplifier φτάνει στην Αθήνα με το πιο πλούσιο πρόγραμμα

Το Euroleague Amplifier επιστρέφει για δεύτερη φορά, με περισσότερους από 30 δημιουργούς περιεχομένου από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική να συγκεντρώνονται στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague 2026, που παρουσιάζει η Etihad.

Αυτή η πολυποίκιλη ομάδα δημιουργών – που καλύπτει το μπάσκετ και την κουλτούρα του street basketball, τον τρόπο ζωής και την ψυχαγωγία, τη μόδα και τα sneakers, τη μουσική και την κουλτούρα των νέων, την αφήγηση αθλητικών ιστοριών, καθώς και τα ψηφιακά Mέσα με επίκεντρο τη Γενιά Ζ – διαθέτει συνολική εμβέλεια στα κοινωνικά δίκτυα που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια followers. Προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Μεταξύ των μελών της ομάδας βρίσκονται γνωστά πρόσωπα όπως ο Elvis Ude (Ισπανία), ο Ovie Soko (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Valentina Vignali (Ιταλία), καθώς και μια σειρά από νέες προσθήκες, όπως ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα (Ελλάδα) και η Andreea Balan (Ρουμανία).

Στην Αθήνα, οι δημιουργοί δεν θα περιοριστούν απλώς στο να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμά τους περιλαμβάνει επισκέψεις στους αγώνες της adidas NextGen EuroLeague στην Sunel Arena, έναν αγώνα μπάσκετ των δημιουργών περιεχομένου που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Final Four στο Telekom Center της Αθήνας, υπό την καθοδήγηση των θρύλων της EuroLeague Νίκολα Βούισιτς και Σοφοκλή Σχορτσανίτη, καθώς και συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων με περισσότερους θρύλους της EuroLeague στη FanZone, ενώ θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους θαυμαστές τους. Αρκετοί δημιουργοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους σημερινούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συνεντεύξεις Τύπου των ομάδων και αποκλειστικές συνεντεύξεις καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο δημιουργός περιεχομένου Marlon θα πραγματοποιήσει ζωντανή μετάδοση στο κανάλι του στο Twitch κατά τη διάρκεια του ημιτελικού μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ, προσφέροντας ζωντανό σχολιασμό, αντιδράσεις και περιεχόμενο από τα παρασκήνια. Η μετάδοσή του θα προσθέσει μια επιπλέον διάσταση αφήγησης σε πραγματικό χρόνο, συνδυάζοντας την ένταση του αγώνα με την προσωπικότητα και τη φωνή της κοινότητας των δημιουργών.

Η διαδικασία επιλογής της φετινής ομάδας αντανακλά μια σκόπιμη αλλαγή στην προσέγγιση, εστιάζοντας στη συνάφεια, την αυθεντικότητα και την γνήσια σύνδεση με το κοινό. Οι δημιουργοί επιλέχθηκαν για την ισχυρή αφοσίωση και τις πιστές κοινότητές τους, τη φυσική τους συγγένεια με το μπάσκετ, τον αθλητισμό ή την κουλτούρα των νέων, την ικανότητά τους να αφηγούνται διασκεδαστικές και αυθεντικές ιστορίες γύρω από ζωντανές εμπειρίες, καθώς και για ένα προφίλ που συνάδει με την ενέργεια, τις αξίες και την κορυφαία θέση του Final Four.

Οι δημιουργοί περιεχομένου που θα βρίσκονται στο Final Four είναι:

Με αυτό το πρόγραμμα, ο στόχος είναι σαφής: να αναδειχθεί το Final Four της Ευρωλίγκας όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά και ως μια ευρύτερη πολιτιστική και ψυχαγωγική εμπειρία – μια εμπειρία που θα προσελκύσει νεότερα και πιο ποικιλόμορφα ακροατήρια σε όλο τον κόσμο.