Global Sumud Flotilla: Οργή της Ελλάδας μετά το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές - Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ

Την έντονη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε το σοκαριστικό βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, με τη βάναυση συμπεριφορά σε βάρος των μελών του διεθνούς ανθρωπιστικού στολίσκου «Global Sumud Flotilla» που συνελήφθησαν εν πλω, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα σημειώνει το ΥΠΕΞ και τονίζει ότι με εντολή του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών» καταλήγει το ΥΠΕΞ.

Το σοκαριστικό βίντεο

Δεκάδες διεθνείς ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος και με δεμένα χέρια. Το βίντεο ξεκινά με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», με τους αστυνομικούς να την σπρώχνουν κεφάλι και να τη σέρνουν στο έδαφος για να την απομακρύνουν από τον υπουργό.

Από την πλευρά του ο Μπεν-Γκβιρ, υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία μπροστά στους αιχμαλώτους, φωνάζοντας «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Σε επόμενα πλάνα, οι συλληφθέντες φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου, ενώ στα μεγάφωνα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της χώρας.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

«Εμφύλιος» στο Ισραήλ για το βίντεο - Παρέμβαση Νετανιάχου

Αποστάσεις από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβιρ πήρε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ» αναφέρει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες όσο το δυνατόν συντομότερα», προσθέτει ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ αντέδρασε με σκληρό τρόπο εναντίον του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, λέγοντας:

«Προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά – και δεν είναι η πρώτη φορά. Αναίρεσες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες του IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι» σημειώνει σύμφωνα με τους Times Of Israel.

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» προσθέτει.

Οργή της Ιταλίας

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η ιταλική κυβέρνηση τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, τονίζοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τονίζουν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους» υπογραμμίζουν.

