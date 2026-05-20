Euroleague: Ο Ντόντα Χολ στους παίκτες - κλειδιά του Final Four

Δύο 24ώρα πριν την έναρξη του Final Four η EuroLeague ξεχώρισε τέσσερις παίκτες X-factors, έναν από κάθε ομάδα και και ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού.

Σε παίκτες - κλειδιά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, πέρα από τα μεγάλα ονόματα και τους αστέρες της κάθε ομάδας στάθηκε η Euroleague. Σε αυτούς που έρχονται από τον πάγκο με δευτερεύοντα ρόλο που μπορούν να επηρεάσουν τη ροή ενός αγώνα.

Για τον Χολ, η Euroleague σημειώνει πως θεωρείται από τους παίκτες που μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στους «ερυθρόλευκους» με την ενέργεια και τη δυναμική παρουσία του στη ρακέτα. Το παιχνίδι του βασίζεται στη δύναμη, την αθλητικότητα και τις φάσεις που αλλάζουν το μομέντουμ, στοιχεία που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε αγώνες Final Four.

Η EuroLeague στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνισή του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε μέσα στη σεζόν, όταν είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, δείχνοντας πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους. Με δεδομένο ότι ούτε η Βαλένθια ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτουν κάποιον κυρίαρχο σέντερ, ο Χολ έχει την ευκαιρία να κάνει το παιχνίδι του κοντά στο καλάθι και να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ομάδα του.

Από εκεί και πέρα, η διοργάνωση ξεχώρισε ακόμη τρεις παίκτες, έναν από κάθε ομάδα που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο Final Four.

Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Νάντο Ντε Κολό παραμένει μία προσωπικότητα που ξέρει όσο λίγοι να εμφανίζεται στα μεγάλα παιχνίδια. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και πρώην MVP της EuroLeague έχει σημαντική προσφορά, με 10,1 πόντους μέσο όρο και 45,5% στα τρίποντα από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιανουάριο. Στη σειρά των playoffs απέναντι στη Ζάλγκιρις έκανε τη διαφορά στο Game 2 με 16 πόντους και η εμπειρία του σε Final Four μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη.

Η Βαλένθια ποντάρει πολλά στον Σέρχιο Ντε Λαρέα, ο οποίος μπορεί να είναι μόλις 20 ετών, όμως αγωνίζεται με την ωριμότητα βετεράνου. Ο νεαρός γκαρντ έχει ήδη δείξει ότι δεν φοβάται τις κρίσιμες στιγμές, είτε με τις βολές που χάρισαν νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο είτε με τους 9 πόντους στο Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Με τον Ζαν Μοντέρο να συγκεντρώνει πάνω του την προσοχή των αντιπάλων, ο Ντε Λαρέα μπορεί να βρει τους χώρους για να κάνει τη ζημιά.

Στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης, η EuroLeague ξεχωρίζει τον Γκάμπριελ Ντεκ. Ο Αργεντινός βρίσκεται στην όγδοη σεζόν του στη Μαδρίτη και ετοιμάζεται για το πέμπτο Final Four της καριέρας του. Παρότι φέτος έχει λιγότερες παρουσίες στην αρχική πεντάδα, παραμένει κομβικός χάρη στη σκληράδα, την εμπειρία και την ποιότητά του. Με τη Ρεάλ να αντιμετωπίζει ζητήματα στη frontline, ο Ντεκ ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες λύσεις για τον Σέρτζιο Σκαριόλο στο Final Four.