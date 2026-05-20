O Hρακλής, το FIBA Europe Cup και η αναμονή για το BCL

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Ηρακλή στο νέο FIBA Europe Cup, με τους διοικούντες την ΚΑΕ να έχουν κάνει ήδη τις σχετικές επαφές.

Οι «κυανόλευκοι» αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στο ENBL (European North Basketball League), όμως όπως είχαν ανακοινώσει μέσω συνέντευξης Τύπου, στόχος της ομάδας ήταν να πάει ένα βήμα παραπάνω στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Και αυτός ο στόχος είναι οι διοργανώσεις της FIBA, με το Europe Cup να αποτελεί πιο βατή περίπτωση.

Μάλιστα, το νέο format και η διεύρυνση του τελευταίου σε 48 ομάδες, από τις 40 της φετινής σεζόν, φέρνει τον «Γηραιό» ακόμα πιο κοντά στη συμμετοχή του σε αυτή τη διοργάνωση. Ωστόσο, οι επιτελείς των «κυανολεύκων» περιμένουν κάτι ακόμα…

Με τον Ηρακλή να έχει τερματίσει στην 9η θέση, θα περιμένει να δει τι θα κάνουν η Μύκονος και ο Κολοσσός που πήραν την 7η και 8η θέση αντίστοιχα σχετικά με την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή. Οι δύο νησιώτικες ομάδες έχουν δηλώσει σε πρώτη φάση την πρόθεσή τους να αγωνιστούν στην Ευρώπη, ωστόσο αν δεν καταφέρουν να παίξουν στο BCL (προκριματικά ή ομίλους), εκεί μπορεί ο Ηρακλής να διεκδικήσει τη θέση. Υπενθυμίζεται πως ο Άρης θα είναι στο Eurocup, όπως πιθανότατα και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Προμηθέας στο BCL και θα μένει ακόμα μία ή δύο θέσεις για το τελευταίο.