Πλακιάς για Καρυστιανού: «Απίστευτο, όσοι δεν πιστεύουν στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στη Δικαιοσύνη»

Με μια δηκτική ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε, χωρίς να την κατονομάσει, τη Μαρία Καρυστιανού και τη μήνυση που κατέθεσε μαζί με τον Θανάση Αυγερινό κατά του Νίκου Καραχάλιου.

Ο Νίκος Πλακιάς «φωτογράφισε» την υπόθεση της Μαρίας Καρυστιανού, αφήνοντας αιχμές για όσους, όπως έγραψε, δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, την Αστυνομία ή τους θεσμούς, αλλά προσφεύγουν σε αυτούς όταν το κρίνουν αναγκαίο. «Το απίθανο εδώ στην χώρα που ζούμε είναι ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή γενικά στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη. Απίστευτο!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Απίστευτο !!! — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 20, 2026

Η παρέμβαση Πλακιά ήρθε στον απόηχο της μήνυσης που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατά του Νίκου Καραχάλιου, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση μετά την αναφορά του περί «ίδρυσης κόμματος με εντολή από τη Μόσχα». Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με πρόσωπα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να χαρακτηρίζουν τον Νίκο Καραχάλιο «γνωστό για τη συκοφαντική εμμονή» και να υποστηρίζουν ότι «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

