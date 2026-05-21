Σενάριο με είσοδο της BYD και Χόρνερ στο τιμόνι!

Ο Κρίστιαν Χόρνερ ψάχνει επιστροφή στη Formula 1 με ρόλο ισχύος, όχι απλώς ως team principal, και η BYD εμφανίζεται πλέον ως το πιο ενδιαφέρον σενάριο.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Red Bull είχε επαφές με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στο περιθώριο εκδήλωσης στις Κάννες, συζητώντας πιθανή είσοδο της BYD στη Formula 1 ως 12η ομάδα.

Το project δεν έχει πάρει ακόμη πράσινο φως, όμως οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται θετικές. Η BYD θέλει εδώ και καιρό να μπει στο σπορ, προτιμώντας να χτίσει ομάδα από το μηδέν αντί να αγοράσει μειοψηφικό πακέτο σε υπάρχουσα ομάδα, όπως η Alpine.

Για τον Χόρνερ, αυτό θα ήταν το ιδανικό pit lane comeback: νέο εργοστάσιο, πλήρης έλεγχος, καθαρό project και ένας κατασκευαστής με χρήμα, τεχνολογία και φιλοδοξία.

Το εμπόδιο; Η F1 θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη διαδικασία για νέα ομάδα μετά την Cadillac. Όμως μια κινεζική είσοδος με τη BYD θα είχε ξεκάθαρο εμπορικό βάρος για το σπορ.

