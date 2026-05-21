Άρης Betsson: Όσα συζήτησαν Σιάο-Μπουένο και ο στόχος για τη Euroleague

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης και του CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την επόμενη σελίδα στον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο.

Εκ μέρους του Άρη Betsson, στην Αθήνα βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, πραγματοποιώντας την πρώτη διά ζώσης γνωριμία με τον ισχυρό άνδρα της Euroleague.

Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν τα χαρτιά τους και ανέλυσαν τα δεδομένα της νέας εποχής στην οποία βαδίζει η ομάδα, κάνοντας γνωστή την διάθεση και το μακρόπνοο πλάνο επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου και της αναβάθμισης του γηπέδου, με στόχο την επιστροφή του Άρη στα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έτσι, οι άνθρωποι του Άρη Betsson γνωστοποίησαν και επίσημα την πρόθεση του συλλόγου να επιστρέψει ξανά στη Euroleague στο άμεσο μέλλον, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση τους από την τριετή συνεργασία και συνύπαρξη στο Eurocup.

Mεταξύ άλλων αναπτύχθηκε και το πλάνο αναμόρφωσης του Παλέ, όσο πιο κοντά στα πρότυπα της Euroleague, η πλήρης αποπληρωμή των χρεών, καθώς και τον στόχο της ΚΑΕ τόσο οικονομικά, όσο και αγωνιστικά, πάντα εντός ασφαλές και υγιούς πλαισίου.

Από την μεριά του, ο Τσους Μπουένο μοιράστηκε τις σκέψεις και το όραμα της Euroleague σχετικά με τις διοργανώσεις που έχει υπό την αιγίδα της και το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασίας με τον Άρη Betsson.