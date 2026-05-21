Ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels στηρίζει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου

Ο Hyundai Hope on Wheels®, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό [501(c)(3)] που υποστηρίζεται από τη Hyundai Motor America και ένα δίκτυο περισσότερων από 855 επίσημων αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Ο οργανισμός πρόσφατα ανακοίνωσε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό ορόσημο που αφορά στην υποστήριξη της έρευνας κατά του παιδικού καρκίνου με συνολικές δωρεές που ξεπερνούν τα 303 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του το 1998. Καθώς ο οργανισμός γιορτάζει την 28η επέτειό του, το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Hyundai Hope on Wheels στην προώθηση της έρευνας, τη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης και την ενίσχυση της ελπίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

«Οι δωρεές των 300 εκατομμυρίων δολαρίων αφορούν στα παιδιά που είναι σήμερα στη ζωή χάρη στους ερευνητές που είχαν τους αναγκαίους πόρους για να αναπτύξουν νέες θεραπείες. Πάνω από 40.000 παιδιά έχουν επιβιώσει από αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® έχει προσφέρει ελπίδα σε οικογένειες τη στιγμή που τη χρειάζονταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μαζί με τους συνεργάτες‑αντιπροσώπους μας, βρισκόμαστε σε αυτόν τον αγώνα εδώ και 28 χρόνια — και δεν επιβραδύνουμε. Κάθε όχημα που πωλείται συμβάλλει σε αυτόν τον σημαντικό σκοπό. Το όραμα Progress for Humanity καθοδηγεί ό,τι δημιουργούμε και ό,τι προσφέρουμε» δήλωσε ο κ. José Muñoz, President και CEO της Hyundai Motor Company.

Από την ίδρυσή του, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της παιδιατρικής ογκολογίας, οδηγώντας σε αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των παιδιών με καρκίνο στις ΗΠΑ από περίπου 75% σε 85%, επηρεάζοντας θετικά τη ζωή περισσότερων από 40.000 παιδιών σε εθνικό επίπεδο.

«Η επίτευξη συνολικών δωρεών που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ο σκοπός συναντά τη συνεργασία. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην αποστολή του να στηρίζει τα παιδιά με καρκίνο, να χρηματοδοτεί την καινοτόμο έρευνα και να στέκεται δίπλα στις οικογένειες σε κάθε βήμα της δύσκολης αυτής διαδρομής. Η δέσμευση αυτή αντανακλά άμεσα το όραμά μας Progress for Humanity και ενισχύει την αφοσίωσή μας σε ένα μέλλον χωρίς παιδικό καρκίνο» δήλωσε ο κ. Randy Parker, President και CEO της Hyundai Motor North America

Το 2026, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® θα διαθέσει περισσότερα από 29 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις — 26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 3 εκατομμύρια δολάρια στον Καναδά, με επιπλέον χρηματοδότηση να έχει προγραμματιστεί για το Μεξικό. Οι επενδύσεις αυτές στηρίζουν την πρωτοποριακή έρευνα, τα προγράμματα επιβίωσης και τις δράσεις υπεράσπισης και ενημέρωσης, με στόχο τη δημιουργία διαχρονικού και ουσιαστικού αντίκτυπου για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Μέσα από τη σταθερή επένδυση στην έρευνα για τον παιδικό καρκίνο, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® έχει συμβάλει στην επιτάχυνση επιστημονικών εξελίξεων που παρατείνουν τη ζωή, βελτιώνουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα και επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιβίωσης για τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Πέρα από την έρευνα, ο οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της επιβίωσης με κορυφαίους ειδικούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες ανάγκες υγείας, συναισθηματικής ευεξίας και ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους μετά τη θεραπεία.

Φέτος, ο οργανισμός Hyundai Hope on Wheels® θα ξεπεράσει συνολικά τις 1.500 επιχορηγήσεις έρευνας και σχετικών προγραμμάτων, οι οποίες θα διατεθούν σε περισσότερα από 175 νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί τέσσερεις κατηγορίες επιχορηγήσεων σε επιλεγμένα ιδρύματα‑μέλη του Children’s Oncology Group (COG), ενισχύοντας τη φροντίδα και τα θεραπευτικά αποτελέσματα για τα παιδιά με καρκίνο. Στο πλαίσιο της διευρυμένης εστίασης στην επιβίωση, προωθούνται πρωτοβουλίες για τη μακροχρόνια παρακολούθηση, την πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους και τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής για επιζώντες. Κοιτώντας στο μέλλον, ο οργανισμός επεκτείνει τη δέσμευσή του σε παγκόσμιο επίπεδο, κλιμακώνοντας τις δράσεις του υποστηρίζοντας κοινότητες παιδικού καρκίνου σε όλο τον κόσμο και διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόοδο των παιδιών, όπου κι αν ζουν.

Η Isabella Franco‑Capps, 10 ετών από την πόλη Athens της Τζόρτζια, ανακηρύχθηκε η νέα Εθνική Πρέσβειρα Νέων έπειτα από διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Isabella θα πλαισιώσει τον Jackson Trinh, επισκεπτόμενοι παιδιατρικά νοσοκομεία ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ευαισθητοποίηση για την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου.

Ο Jackson θα υπηρετήσει ως πρέσβης από το 2025 έως το 2027, ενώ η Isabella από το 2026 έως το 2028.