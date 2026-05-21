Γαλλικό εμπόδιο για Τσιτσιπά

Με τον Αλεξάντρ Μιλέρ θα τεθεί αντιμέτωπος ο Στέφανος Τσιτσιπας στον πρώτο γύρο του Roland Garros. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Kαι είναι μια αρκετά καλή κλήρωση, καθώς ο Γάλλος βρίσκεται στο Νο.108 του κόσμου και ο Στεφ έχει απέναντί του τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, όμως, βρίσκεται στο τέταρτο του ασταμάτητου Γιάνικ Σίνερ!

Αν, λοιπόν, πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον νικητή του ματς Γκρίκσπορ-Αρνάλντι, ενώ στον τρίτο γύρο λογικά θα περιμένει ο Μπεν Σέλτον.

Όποιος βρεθεί στη φάση των «16», μάλλον θα συναντήσει Αλεξάντερ Μπούμπλικ ή Φράνσις Τιάφοου και θα ακολουθήσει στην οκτάδα ο ανίκητος Σίνερ.

Ο 24χρονος Ιταλός, σύμφωνα με το ranking, θα βρει στα ημιτελικά Φίνιξ Οζέ Αλιασίμ ή Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, δηλαδή, κληρώθηκε στην κάτω πλευρά του ταμπλό, όπου βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά ξεκινάει κόντρα στον επικίνδυνο Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και ενδεχομένως να συναντήσει στην πορεία του τους Ζοάο Φονσέκα και Κάσπερ Ρουντ.

Στα αξιοσημείωτα του πρώτου γύρου, η αναμέτρηση του Αρτούρ Φις με τον Σταν Βαβρίνκα, που αποχαιρετάει φέτος τη διοργάνωση.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σίνερ-Σέλτον

Αλιασίμ-Μεντβέντεφ

Ντε Μινόρ-Τζόκοβιτς

Φριτζ-Ζβέρεφ