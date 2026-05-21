Ολυμπιακός: Τζουλιάνι και με τη «βούλα»

Την επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Ο Ιταλός προπονητής (25/12/1964) αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου, με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Είναι η δεύτερη «θητεία» του Αλμπέρτο Τζουλιάνι στον «ερυθρόλευκο» πάγκο. Στο πρώτο του πέρασμα από το λιμάνι, οδήγησε τον Θρύλο στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος (2023) και του CEV Challenge Cup (2023).

Στη συνέχεια, ο 61χρονος τεχνικός, με τη σπουδαία καριέρα στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα (Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία), εργάστηκε στην Εθνική Τουρκίας, στην Χέμπαρ και στην Μόντενα. Στη μεγάλη καριέρα του, έχει περάσει μεταξύ άλλων και από τους πάγκους των Βερόνα, Χάλκμπανκ και Ρεσόβια.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, πανηγύρισε δύο ασημένια μετάλλια σε Eurovolley, με την Εθνική Σλοβενίας, ενώ κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια με την Εθνική Τουρκίας, οδηγώντας την για πρώτη φορά στο VNL.

Η δήλωση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Ολυμπιακό. Εχω πολύ καλά συναισθήματα που θα μείνω εδώ και πολύ καλά συναισθήματα για τον σύλλογο. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο, για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα την επόμενη σεζόν. Και πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενος. Η καρδιά μου είναι πραγματικά χαρούμενη που δουλεύω με τον Ολυμπιακό, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με καλή στρατηγική και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια οικογένεια. Οπότε, πάμε Ολυμπιακάρα».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-26 Μόντενα (Ιταλία)

2023 Χέμπαρ (Βουλγαρία)

2023 Εθνική Τουρκίας

2022-23 Ολυμπιακός

2020-22 Ρεσόβια (Πολωνία)

2019-21 Εθνική Σλοβενίας

2018-19 Χάλκμπανκ (Τουρκία)

2015-18 Πιατσέντσα (Ιταλία)

2015-16 Εθνική Σλοβακίας

2011-15 Λούμπε (Ιταλία)

2009-11 Κούνεο (Ιταλία)

2008-09 Βερόνα (Ιταλία)

2006-08 Κοριλιάνο (Ιταλία)

2002-06 Λορέτο (Ιταλία)

1998-00 Οζίμο (Ιταλία)

1996-98 Σαν Σεβερίνο (Ιταλία)

Τίτλοι:

1 CEV Cup (2009-10)

1 CEV Challenge Cup (2022-23)

3 Πρωταθλήματα Ιταλίας (2009-10, 2011-12, 2013-14)

1 Κύπελλο Ιταλίας (2010-11)

3 Super Cup Ιταλίας (2011, 2013, 2015)

1 Super Cup Τουρκίας (2018-19)

1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (2022-23)

2 Challenger Cup (2019, 2023)

1 European Golden League (2023)

2 Ασημένια μετάλλια Eurovolley (2019, 2021)