Πρεμιέρα απέναντι σε Νόσκοβα η Σάκκαρη

Τη Λϊντα Νόσκοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Δεν είναι και η πιο εύκολη κλήρωση για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.48), όμως έχει κερδίσει και τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της με την 21χρονη Τσέχα (Νο.12).

Αν καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, τότε θα παίξει είτε με τη Μογιούκα Ουτσιγιάμα, είτε με παίκτρια από τα προκριματικά, ενώ στον τρίτο γύρο λογικά θα περιμένει μια εκ των Τσινγουέν Ζενγκ, Ελίζ Μέρτενς.

Όποια παίκτρια βγει αλώβητη και περάσει στη φάση των «16», πιθανότατα θα συναντήσει την Αμάντα Ανισιμόβα, για να ακολουθήσει η κάτοχος του τίτλου Κόκο Γκοφ στην οκτάδα.

Μιλάμε για πάνω μέρος του ταμπλό, όπου δεσπόζει η παρουσία της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Πιθανοί προημιτελικοί

Σαμπαλένκα-Πεγκούλα

Γκοφ-Ανισιμόβα

Σβιτολίνα-Σβιόντεκ

Αντρέεβα-Ριμπάκινα

Περισσότερα σε λίγο...