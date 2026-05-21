Θρυλικό μοντέλο γίνεται υβριδικό!

Το Skoda Octavia ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του αναμένεται να αποκτήσει full hybrid έκδοση.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο τεχνικός διευθυντής της Skoda, Γιοχάνες Νεφτ, τονίζοντας πως η νέα γενιά του μοντέλου θα διαθέτει τόσο full hybrid όσο και plug-in hybrid επιλογές, ώστε η γκάμα να καλύπτει περισσότερες ανάγκες και διαφορετικά προφίλ οδηγών.

Το νέο υβριδικό σύστημα θα εμφανιστεί πρώτα στα Volkswagen Golf και T-Roc και στη συνέχεια θα περάσει και στο Octavia. Θα βασίζεται στον γνωστό turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος θα συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία 1,6 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Σε αστικές συνθήκες και σε χαμηλές ταχύτητες, το αυτοκίνητο θα μπορεί να κινείται για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο θερμικός κινητήρας θα μπαίνει στο παιχνίδι όταν ζητείται περισσότερη ισχύς ή όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις κίνησης. Στα Golf και T-Roc το σύστημα θα διατίθεται σε εκδόσεις 138 και 172 ίππων, επιλογές που αναμένεται να περάσουν και στο Octavia.

Την ίδια ώρα, η νέα plug-in hybrid έκδοση του μοντέλου θα αξιοποιεί τεχνολογία συγγενική με εκείνη του Golf eHybrid, με μπαταρία 19,7 kWh και ηλεκτρική αυτονομία που θα μπορεί να φτάνει περίπου τα 140 χλμ. WLTP. Έτσι, το Octavia μπαίνει πιο βαθιά στην εποχή του εξηλεκτρισμού, χωρίς να απομακρύνεται από τον πρακτικό χαρακτήρα που το έκανε διαχρονικά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά μοντέλα της αγοράς.