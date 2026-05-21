Το πανόραμα των προπονητών στα Final Four (πίνακας)

Η κυριαρχία του Ομπράντοβιτς και η 2η θέση της Ελλάδας

Η λίστα που συνοδεύει το κείμενο είναι ακριβώς αυτό που λέμε «όλοι το γνωρίζουν, αλλά αν το δεις γραμμένο το συνειδητοποιείς καλύτερα». Όλοι όσοι παρακολουθούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και την διαδικασία των Final Four γνωρίζουν ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια θρυλική φιγούρα. Αλλά όταν βλέπεις τι έχει πετύχει, πόσα και με πόσες διαφορετικές ομάδες, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα πόσο κυρίαρχο ρόλο παίζει στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από το 1992 που, πρωτάρης ων, πήγε στην Κωνσταντινούπολη με την Παρτίζαν και κατέκτησε το τρόπαιο, ο Ομπράντοβιτς έχει συμμετάσχει σε 18 διαφορετικά Final Four με πέντε διαφορετικές ομάδες. Και κατάφερε να κατακτήσει κύπελλο και με τις πέντε, από μία με τις υπόλοιπες και πέντε με τον Παναθηναϊκό.

Στο πανόραμα της διοργάνωσης, όπως το παρουσιάζουμε στη λίστα, συμπεριλάβαμε όλους τους προπονητές που πήγαν σε Final Four με τις ομάδες τους από το 1988 στη Γάνδη του Βελγίου μέχρι και το 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Με την εξαίρεση, φυσικά, του 2020 που δεν έγινε διοργάνωση λόγω πανδημίας και τον αστερίσκο ότι για το 2001 συμπεριλάβαμε το Final Four της Suproleague, της διοργάνωσης της ΦΙΜΠΑ, αφού οι πρώτοι τελικοί της νεοσύστατης τότε Euroleague είχαν γίνει με σειρά αγώνων όπως στο ΝΒΑ.

Η λίστα, όπως θα δείτε, είναι εξαιρετικά… υδροκεφαλική. Μόλις 13 προπονητές έχουν καταφέρει να οδηγήσουν τις ομάδες τους σε συνολικά 98 περιπτώσεις σε Final Four, παραπάνω δηλαδή από τα 2/3 των συμμετοχών! Κι έχουν κατακτήσει τους 31 από τους 37 τίτλους.

Στους υπόλοιπους 35 προπονητές, που μετράνε από μία ως τρεις παρουσίες, αντιστοιχούν συνολικά μόνο 50 συμμετοχές και 6 τίτλοι. Θα μπορούσε, λοιπόν, κάποιος να υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια «προσωποπαγή» διοργάνωση, αν μη τι άλλο.

Φέτος οι συμμετοχές είναι μοιρασμένες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Ολυμπιακό και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τη Φενέρμπαχτσε θα καταγράψουν την έβδομη συμμετοχή τους στην τελική τετράδα κι ένας από τους δύο θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ παρά την αναμφισβήτητη εμπειρία του καταγράφει μόλις την 3η συμμετοχή του σε Final Four. Μάλιστα με αυτή τη συμμετοχή του γίνεται και ο κόουτς με την μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία συμμετοχή του, αφού είχε πάρει μέρος με τη Σκαβολίνι Πέζαρο το 1991 και ενδιάμεσα με την Μάλαγα το 2007! Ο δε Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια είναι πρωτάρης σε Final Four της Euroleague, αν και βρίσκεται σε πάγκους ως πρώτος προπονητής από το 1990.

Κι αν θέλουμε να το δούμε σε εθνικό επίπεδο, οι Έλληνες προπονητές (8 τον αριθμό) μετρούν συνολικά 25 συμμετοχές σε Final Four και αυτό τους ανεβάζει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από τους Σέρβους, οι οποίοι είναι και οι πολυνίκες.

18 (9 ΤΙΤΛΟΙ)-ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): Παρτίζαν Βελιγραδίου (1992)-ΠΡΩΤ, Μπανταλόνα (1994)-ΠΡΩΤ, Ρεάλ Μαδρίτης (1995)-ΠΡΩΤ, Ρεάλ Μαδρίτης (1996)-ΗΜ, Μπένετον Τρεβίζο (1998)-ΗΜ, Παναθηναϊκός (2000)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2001)-ΦΙΝ, Παναθηναϊκός (2002)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2005)-ΗΜ, Παναθηναϊκός (2007)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2009)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2011)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2012)-ΗΜ, Φενέρμπαχτσε (2015)-ΗΜ, Φενέρμπαχτσε (2016)-ΦΙΝ, Φενέρμπαχτσε (2017)-ΠΡΩΤ, Φενέρμπαχτσε (2018)-ΦΙΝ, Φενέρμπαχτσε (2019)-ΗΜ

11 (3 ΤΙΤΛΟΙ)-ΕΤΟΡΕ ΜΕΣΙΝΑ (ΙΤΑΛΙΑ): Βίρτους Μπολόνια (1998)-ΠΡΩΤ, Βίρτους Μπολόνια (1999)-ΦΙΝ, Βίρτους Μπολόνια (2002)-ΦΙΝ, Μπένετον Τρεβίζο (2003)-ΦΙΝ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2006)-ΠΡΩΤ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2007)-ΦΙΝ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2008)-ΠΡΩΤ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2009)-ΦΙΝ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2013)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2014)-ΗΜ, Ολίμπια Μιλάνο (2021)-ΗΜ

8 (3 ΤΙΤΛΟΙ)-ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ): Έφες Αναντολού (2000)-ΗΜ, Έφες Αναντολού (2001)-ΗΜ, Σιένα (2003)-ΗΜ, Έφες Αναντολού (2019)-ΦΙΝ, Έφες Αναντολού (2021)-ΠΡΩΤ, Έφες Αναντολού (2022)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2024)-ΠΡΩΤ, Παναθηναϊκός (2025)-ΗΜ

7 (4 ΤΙΤΛΟΙ)-ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ ΜΑΛΚΟΒΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ (1989)-ΠΡΩΤ, Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ (1990)-ΠΡΩΤ, Μπαρτσελόνα (1991)-ΦΙΝ, Λιμόζ (1993)-ΠΡΩΤ, Λιμόζ (1995)-ΗΜ, Παναθηναϊκός (1996)-ΠΡΩΤ, Μπασκόνια (2007)-ΗΜ

7 (2 ΤΙΤΛΟΙ)-ΠΑΜΠΛΟ ΛΑΣΟ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Ρεάλ Μαδρίτης (2013)-ΦΙΝ, Ρεάλ Μαδρίτης (2014)-ΦΙΝ, Ρεάλ Μαδρίτης (2015)-ΠΡΩΤ, Ρεάλ Μαδρίτης (2017)-ΗΜ, Ρεάλ Μαδρίτης (2018)-ΠΡΩΤ, Ρεάλ Μαδρίτης (2019)-ΗΜ, Ρεάλ Μαδρίτης (2022)-ΦΙΝ

7 (2 ΤΙΤΛΟΙ)-ΝΤΟΥΣΑΝ ΙΒΚΟΒΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): ΠΑΟΚ (1993)-ΗΜ, Ολυμπιακός (1997)-ΠΡΩΤ, Ολυμπιακός (1999)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2003)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2004)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2005)-ΗΜ, Ολυμπιακος (2012)-ΠΡΩΤ

6 (2 ΤΙΤΛΟΙ)-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ): ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2015)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016)-ΠΡΩΤ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2017)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2018)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019)-ΠΡΩΤ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2021)-ΗΜ

6 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ): Ζάλγκιρις Κάουνας (2018)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (2021)-ΦΙΝ, Μπαρτσελόνα (2022)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (2023)-ΗΜ, Φενέρμπαχτσε (2024)-ΗΜ, Φενέρμπαχτσε (2025)-ΠΡΩΤ

6 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Ολυμπιακός (2013)-ΠΡΩΤ, Λοκομοτίβ Κούμπαν (2016)-ΗΜ, Ολυμπιακός (2022)-ΗΜ, Ολυμπιακός (2023)-ΦΙΝ, Ολυμπιακός (2024)-ΗΜ, Ολυμπιακός (2025)-ΗΜ

6-ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Άρης (1988)-ΗΜ, Άρης (1989)-ΗΜ, Άρης (1990)-ΗΜ, Ολυμπιακός (1994)-ΦΙΝ, Ολυμπιακός (1995)-ΦΙΝ, ΑΕΚ (1998)-ΦΙΝ

6-ΑΪΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΡΕΝΕΣΕΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Μπαρτσελόνα (1989)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (1990)-ΦΙΝ, Μπαρτσελόνα (1994)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (1996)-ΦΙΝ, Μπαρτσελόνα (1997)-ΦΙΝ, Μπαρτσελόνα (2000)-ΗΜ

5 (3 ΤΙΤΛΟΙ)-ΠΙΝΙ ΓΚΕΡΣΟΝ (ΙΣΡΑΗΛ): Μακάμπι Τελ Αβίβ (2000)-ΦΙΝ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2001)-ΠΡΩΤ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004)-ΠΡΩΤ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2005)-ΠΡΩΤ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2006)-ΦΙΝ

5 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΤΣΑΒΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Μπαρτσελόνα (2009)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (2010)-ΠΡΩΤ, Μπαρτσελόνα (2012)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (2013)-ΗΜ, Μπαρτσελόνα (2014)-ΗΜ

3 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΠΛΑΤ (ΙΣΡΑΗΛ): Μακάμπι Τελ Αβίβ (2002)-ΗΜ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2011)-ΦΙΝ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2014)-ΠΡΩΤ

3-ΣΒΙ ΣΕΡΦ (ΙΣΡΑΗΛ): Μακάμπι Τελ Αβίβ (1990)-ΦΙΝ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (1991)-ΗΜ, Μακάμπι Τελ Αβίβ (2008)-ΦΙΝ

2 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΓΙΟΝΑΣ ΚΑΖΛΑΟΥΣΚΑΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ): Ζάλγκιρις Κάουνας (1999)-ΠΡΩΤ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2012)-ΦΙΝ

2 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΤΣΟΥΣ ΜΑΤΕΟ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Ρεάλ Μαδρίτης (2023)-ΠΡΩΤ, Ρεάλ Μαδρίτης (2024)-ΦΙΝ

2-ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Ολυμπιακος (2015)-ΦΙΝ, Ολυμπιακός (2017)-ΦΙΝ

2-ΠΕΤΑΡ ΣΚΑΝΣΙ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Μπένετον Τρεβίζο (1993)-ΦΙΝ, Φορτιτούντο Μπολόνια (1999)-ΗΜ

2-ΝΤΟΥΣΚΟ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Μπασκόνια (2005)-ΦΙΝ, Μπαρτσελόνα (2006)-ΗΜ

2-ΒΕΛΙΜΙΡ ΠΕΡΑΣΟΒΙΤΣ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Μπασκόνια (2006)-ΗΜ, Μπασκόνια (2016)-ΗΜ

2-ΣΕΡΤΖΙΟ ΣΚΑΡΙΟΛΟ (ΙΤΑΛΙΑ): Σκαβολίνι (1991)-ΗΜ, Μάλαγα (2007)-ΗΜ

2-ΜΑΪΚ ΝΤ’ΆΝΤΟΝΙ (ΙΤΑΛΙΑ): Ολίμπια Μιλάνο (1992)-ΗΜ, Μπένετον Τρεβίζο (2002)-ΗΜ

2-ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΕΡΕΜΙΝ (ΡΩΣΙΑ): ΤΣΣΚΑ Μόσχας (1996)-ΗΜ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2001)-ΗΜ

2-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Ολυμπιακός (2009)-ΗΜ, Ολυμπιακός (2010)-ΦΙΝ

2-ΝΤΟΥΣΚΟ ΒΟΥΓΙΟΣΕΒΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): Παρτίζαν Βελιγραδίου (1988)-ΗΜ, Παρτίζαν Βελιγραδίου (2010)-ΗΜ

2-ΣΙΜΟΝΕ ΠΙΑΝΙΤΖΑΝΙ (ΙΤΑΛΙΑ): Σιένα (2008)-ΗΜ, Σιένα (2011)-ΗΜ

1 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΣΒΕΤΙΣΛΑΒ ΠΕΣΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): Μπαρτσελόνα (2003)-ΠΡΩΤ

1 (1 ΤΙΤΛΟΣ)-ΖΕΛΙΚΟ ΠΑΒΛΙΣΕΒΙΤΣ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ (1991)-ΠΡΩΤ

1 (1 ΤΙΤΛΟΣ)- ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΖΑΛΙΝΙ (ΙΤΑΛΙΑ): Ολίμπια Μιλάνο (1988)-ΠΡΩΤ

1-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Μονακό (2025)-ΦΙΝ

1-ΓΙΑΣΜΙΝ ΡΕΠΕΣΑ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Φορτιτούντο Μπολόνια (2004)-ΦΙΝ

1- ΡΑΛΦ ΚΛΑΪΝ (ΙΣΡΑΗΛ): Μακάμπι Τελ Αβίβ (1988)-ΦΙΝ

1-ΜΑΝΟΥΕΛ «ΛΟΛΟ» ΣΑΪΝΘ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Μπανταλόνα (1992)-ΦΙΝ

1-ΣΑΣΑ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ (Σερβία): Μονακό (2023)-ΗΜ

1-ΕΜΑΝΟΥΕΛΕ ΜΟΛΙΝ (ΙΤΑΛΙΑ): Ρεάλ Μαδρίτης (2011)-ΗΜ

1-ΓΕΒΓΕΝΙ ΠΑΣΟΥΤΙΝ (ΡΩΣΙΑ): ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2010)-ΗΜ

1-ΝΕΒΕΝ ΣΠΑΧΙΑ (ΚΡΟΑΤΙΑ): Μπασκόνια (2008)-ΗΜ

1-ΚΑΡΛΟ ΡΕΚΑΛΚΑΤΙ (ΙΤΑΛΙΑ): Σιένα (2004)-ΗΜ

1-ΜΙΡΟΣΛΑΒ «ΜΟΥΤΑ» ΝΙΚΟΛΙΤΣ (ΣΕΡΒΙΑ): Παρτίζαν Βελιγραδίου (1998)-ΗΜ

1-ΣΜΑΓΚΟ ΣΑΓΚΑΝΤΙΝ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ): Ολίμπια Λουμπλιάνα (1997)-ΗΜ

1-ΓΚΡΕΓΚΟΡ ΜΠΕΝΙΟ (Γαλλία): Βιλερμπάν (1997)-ΗΜ

1-ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ): Παναθηναϊκός (1995)-ΗΜ

1-ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ): Παναθηναϊκός (1994)-ΗΜ

1-ΚΛΙΦΟΡΝΤ ΛΙΟΥΚ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Ρεάλ Μαδρίτης (1993)-ΗΜ

1-ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΜΑΡΤΙΝ (ΙΣΠΑΝΙΑ): Εστουδιάντες (1992)-ΗΜ

1-ΜΙΣΕΛ ΓΚΟΜΕΖ (ΓΑΛΛΙΑ): Λιμόζ (1990)-ΗΜ