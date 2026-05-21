ΕΠΙΤΥΧΙΑ για φέτος είναι ΜΟΝΟ η κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την "ιστορική ευθύνη" του Ολυμπιακού και αυτό που πλέον δεν αλλάζει στον Παναθηναϊκό.

Στην Ελλάδα πολλοί έχουν μπερδέψει την ουσία με την επικοινωνία. Τα βάζουν όλα μαζί στη χύτρα και πιστεύουν ότι το μείγμα εκφράζει την πραγματικότητα. Μέγα λάθος.

Η φετινή σεζόν στο μπάσκετ δεν ήταν σαν τις υπόλοιπες. Διαφοροποιήθηκε 100% σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό μόλις έγινε γνωστό ότι το F4 της Ευρωλίγκας θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο T-CENTER. Για τον Παναθηναϊκό έγινε "στόχος ζωής" να κατακτήσει το 8ο στο σπίτι του. Για τον Ολυμπιακό έγινε στόχος ζωής να κατακτήσει το 4ο μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Οι υπόλοιποι το είδαμε ως μία τεράστια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε - απολαύσουμε τελικό Ευρωλίγκας Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός σε ελληνικό έδαφος! Που να ξαναβρείς τέτοια συνθήκη...

Τελικά ο Επτάστερος υπέστη παταγώδη αποτυχία. Δεν κατάφερε ούτε καν να προκριθεί στο F4. Αν το έλεγες αυτό στην αρχή της σεζόν για την ομάδα με το πιο ακριβό ρόστερ στη διοργάνωση θα σε περνούσαν για παλαβό. Όμως η ζωή είναι πολύ πιο ισχυρή από τις προβλέψεις.

Τις επόμενες ώρες θα μπει στη μεγάλη μάχη ο Ολυμπιακός, στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού έγινε, προφανέστατα, ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ για την κατάκτηση του τροπαίου. Οι ερυθρόλευκοι κουβαλούν "ιστορική ευθύνη" και ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούν το άγχος τους καθώς αυτό υπήρξε σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας που άφησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μακριά από τον τίτλο στα προηγούμενα - συνεχόμενα F4 που προκρίθηκε. Ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να νικήσει τον "κακό εαυτό του" και μετά τους αντιπάλους του.

Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν δίκαια φέτος στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας, όμως αν δεν κατακτήσουν την Ευρωλίγκα ουδείς θα το θυμάται. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: ΕΠΙΤΥΧΙΑ για τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ΜΟΝΟ η κατάκτηση του τροπαίου. Αν το χάσει είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΊΑ στη σεζόν και δεν θα παίξει κανένα ρόλο ενδεχόμενο κατάκτησης του πρωταθλήματος Ελλάδος.

Κάτι το οποίο, προφανώς, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Η σεζόν του οποίου είναι ΗΔΗ αποτυχημένη. Ακόμη κι αν πάει με τον Εργκίν Αταμάν στο ΣΕΦ (είναι νομίζω φανερό πλέον ότι ο Τούρκος κόουτς θα ηγηθεί προπονητικά στους τελικούς και εν συνεχεία αναμένεται να χωρίσουν ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ και ΣΩΣΤΑ οι δύο πλευρές, τιμώντας την τριετία τους), ανατρέψει το πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού και κερδίσει το πρωτάθλημα. Επί της ουσίας τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Μόνο για να κάνουν καζούρα μεταξύ τους οι οπαδοί των δύο ομάδων ή για "επικοινωνιακούς" λόγους των δύο ΚΑΕ θα έχει αξία ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ πρωτάθλημα.

Η ΦΕΤΙΝΗ Ευρωλίγκα είναι πολύ διαφορετική από κάθε άλλη. Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να την κατακτήσει στην έδρα του. Αν και ο Ολυμπιακός αποτύχει θα κάνει παρέα στον αιώνιο αντίπαλό του στην παταγώδη αποτυχία. Αν την κερδίσει θα είναι παράσημο στη φανέλα του για πολλά πολλά χρόνια.

Τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση. Το γνωρίζουν καλά ΚΑΙ οι οπαδοί ΚΑΙ οι διοικούντες των δύο ομάδων. Άσχετα αν δεν πρόκειται να το παραδεχθούν, άσχετα αν θα πάνε στους τελικούς του πρωταθλήματος και μπορεί να μας ξαναβουτήξουν στην τοξικότητα.