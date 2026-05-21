Ο θρυλικός Γκάρι Πέιτον στο SDNA: «Ο Ουεμπανιάμα αλλάζει το παιχνίδι»

Ο τεράστιος NBAer του παρελθόντος ήρθε στην Ελλάδα και είχε να πει πολλά για ΛεΜπρον, Γιάννη, Ουεμπανιάμα στο πλαίσιο του 3on3 Road To Glory της Novibet που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά φέτος, στη πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ελλάδα είναι μικρή πληθυσμιακά. Αλλά μεγάλη σε πολλά πράγματα. Όπως στο μπάσκετ. Ετσι μόνο παράξενο δεν είναι, που κάθε λίγο και λιγάκι μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος (και όχι μόνο) από το ΝΒΑ έρχονται στα μέρη μας.

Αυτός, που ήρθε ή μάλλον ξαναήρθε πιο πρόσφατα στην Αθήνα είναι ο τεράστιος Γκάρι Πέιτον. Ένας παίκτης, που έχει γράψει την δική του ξεχωριστή ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Τι μετράει εκτός των άλλων;

Α) κατάκτηση πρωταθλήματος το 2006 με τους Μαϊάμι Χιτ

Β) εννιά συμμετοχές στο ολ-σταρ γκέιμ

Γ) δύο φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας του ΝΒΑ

Δ) καλύτερος αμυντικός της σεζόν 1995-96, εκεί, όπου ήταν πρώτος στα κλεψίματα.

Και όχι μόνο αυτά. Η καριέρα του έχει πολύ περισσότερα πράγματα, έχοντας παίξει στο ΝΒΑ από το 1990 μέχρι το 2007.

Τώρα παίζει ο γιος του, ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ, για τον οποίο μας μίλησε ο 58άχρονος θρύλος του αθλήματος. Όπως μας μίλησε για ΛεΜπρον, Γιάννη, Ουεμπανιάμα καθώς και για το πιθανότατο ενδεχόμενο δημιουργίας νέας ομάδας στο Σιάτλ.

Όλα αυτά στο πλαίσιο της παρουσίας του στη πλατεία Κοτζιά, την Κυριακή, που μας πέρασε. Εκεί, όπου ο Πέιτον έδωσε το παρών στο πλαίσιο του τουρνουά 3on3 Road to Glory της Novibet.

Μας είπε λοιπόν τα εξής ο 58άχρονος αστέρας, που μάλλον αγαπήθηκε περισσότερο ως μέλος των Σιάτλ Σουπερσόνικς εκεί, όπου είχε παρέα τον ασύλληπτο Σον Κεμπ.

Για το από πότε έχει να έρθει στην Ελλάδα: «Έχουν περάσει περίπου επτά χρόνια. Από το 2019».

Για το πώς νιώθει που αναμένεται να υπάρξει ξανά ομάδα στο Σιάτλ: «Είναι υπέροχο. Ήδη ανακοινώθηκε, σε εμάς και στο Λας Βέγκας. Σε δύο χρόνια θα έχουμε κάτι. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με τα logistics. Είμαι πολύ χαρούμενος επειδή δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φύγει η ομάδα. Πολλοί από τους οπαδούς θα είναι χαρούμενοι».

Για το φετινό πρωτάθλημα και το ποιος θα κερδίσει: «Πρέπει να κερδίσεις τους πρωταθλητές, τους Θάντερ. Ο Σέι κέρδισε ξανά το βραβείο του MVP. Θα είναι δύσκολο. Μέχρι να χάσουν το στέμμα είναι το φαβορί. Παίζουν πολύ καλά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Οι Σπερς είναι τρομερή ομάδα, νεανική».

Για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα: «Είναι πολύ καλός. Αλλάζει το παιχνίδι. Δεν έχουμε δει παίκτη σαν αυτόν εδώ και πολλά χρόνια. Ας δούμε πως θα τα πάει στα κρίσιμα. Είναι ο αμυντικός παίκτης της χρονιάς και παίζει απέναντι στον MVP, που είναι ο Σέι. Όπως όταν έπαιξα με τον Μάικλ Τζόρνταν. Ήμουν ο αμυντικός της σεζόν και αυτός ο MVP. Ας δούμε ποιος θα κερδίσει».

Για τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ: «Δεν τους κατατάσσω επειδή όλοι παίζουν σε διαφορετικές εποχές. Αν πρέπει να επιλέξω, μου αρέσει ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν. Ήταν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Όλοι προσπαθούν να σπάσουν τα δικά του ρεκόρ. Αν δεις έναν παίκτη να σπάει ένα ρεκόρ και λένε ποιος το είχε, η απάντηση είναι ο Τσάμπερλεϊν. Οπότε, για εμένα είναι ο κορυφαίος παίκτης».

Για το ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή του Λεμπρόν Τζέιμς: «Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που είναι η καλύτερη για εκείνον. Εκείνος ξέρει ποια είναι. Όπου και να πάει θα είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί θα προσαρμοστεί και θα είναι σπουδαίος όπου και αν πάει. Πρέπει να είναι χαρούμενος. Είναι στο ΝΒΑ για περισσότερα από 20 χρόνια. Παίζει από τα 19 του. Πρέπει να πάει εκεί που θα νιώθει άνετα. Κατά την γνώμη μου, θέλει να παίξει με τον Στεφ Κάρι. Αυτό θέλει να κάνει. Ελπίζω να πάει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, γιατί θα τον βλέπω συνέχεια. Είμαι από το Σαν Φρανσίσκο, εκεί παίζει το παιδί μου».

Για το ποια είναι η καλύτερη επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Λέω το ίδιο. Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που θα κάνει. Όπου νιώθει άνετα. Είναι business και όλοι το ξέρουν. Τώρα, το Μιλγουόκι ίσως δεν είναι η καλύτερη ομάδα για αυτόν. Θα πρέπει να πάει εκεί που θέλει και εκεί που θα κερδίσει. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή του. Ας τον αφήσουν να αποφασίσει και να το αποφασίσει και ο οργανισμός. Όλοι προσπαθούν να βρουν πού θα πάει. Δεν ξέρουν, ούτε εγώ ξέρω. Είναι δουλειά και ελπίζω να πάει στο καλύτερο μέρος για εκείνον».

Για το ποιος είναι ο τωρινός Γκάρι Πέιτον στο ΝΒΑ, αν υπάρχει: «Ποτέ δεν θα υπάρξει άλλος Γκάρι Πέιτον. Υπήρχε και θα υπάρχει μόνο ένας Γκάρι Πέιτον. Αλλά παίζει ένας άλλος Γκάρι Πέιτον, ο γιος μου. Νομίζω ότι είναι ίδιος παίκτης με εμένα στην άμυνα και έχουμε ακόμα στο ΝΒΑ έναν παίκτη που είναι πολύ καλός στην άμυνα, τον Τζρου Χόλιντεϊ. Παίζει σαν εμένα. Παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αν υπάρχει κάποια σύγκριση, και είπα ότι κανείς δεν θα είναι σαν εμένα, αλλά θα έλεγα αυτούς τους δύο».