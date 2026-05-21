Και επίσημα στον ΟΦΗ ο Ντεπέστελε

Ο ΟΦΗ γύρισε σελίδα στην τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος βόλεϊ, ανακοινώνοντας και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φράνκ Ντεπέστελε.

Ο Βέλγος προπονητής αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας της Κρήτης, διαδεχόμενος τον Γιάννη Καλμαζίδη.

Ο 49χρονος τεχνικός προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν με τη Λίντεμανς Άαλστ, οδηγώντας τη βελγική ομάδα έως τους τελικούς του CEV Challenge Cup. Στην πορεία προς τον τελικό απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, ενώ στους διπλούς τελικούς αντιμετώπισε τη Μιλάνο.

Ο Ντεπέστελε επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την επιτυχημένη παρουσία του ως αθλητής σε Ηρακλή και Παναθηναϊκό την περίοδο 2006-2009.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Απο τους τελικούς του CEV Challenge Cup, στην Κρήτη και τον ΟΦΗ.

Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φράνκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Λίντεμανς Άαλστ (Βέλγιο) στους τελικούς του CEV Challenge Cup (ηττήθηκε απο την Ιταλική Μιλάνο με 3-0 και στα δυο παιχνίδια ), έχοντας αποκλείσει νωρίτερα τον ΠΑΟΚ (δυο νίκες με 3-2), είπε το ναί και έρχεται στην Κρήτη, για να οδηγήσει την κρητική ομάδα, στα “σαλόνια” της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Ο Φράνκ Ντεπέστελε, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές, με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού (2006-20009), αναλαμβάνει το τιμόνι του ΟΦΗ, με σκοπό να συνεχίσει το έργο του Γιάννη Καλμαζίδη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στον Ηρακλή και να οδηγήσει τον ΟΦΗ -όπως έκανε και ο προκάτοχος του-σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο Φράνκ Ντεπέστελε, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1977 υπήρξε αρχηγός της εθνικής Βελγίου και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πασαδόρους της γενιάς του.

Θεωρείται μια σημαντική προσωπικότητα του ευρωπαϊκού βόλεϊ, καθώς έκανε μεγάλη διεθνή καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είχε διακρίσεις στο Champions League.

Για τον ΟΦΗ είναι μεγάλη τιμή, που θα συνεργαστεί με ένα τέτοιο προπονητή, το όνομα του οποίου, ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας!

Φράνκ Ντεπέστελε, καλώς ήρθες στον ΟΦΗ και την Κρήτη μας!»