Ο Παπαδάκος διατηρείται στον «χρυσό» στολίσκο του Ευρωπαϊκού ILCA 7

Ο Γιώργος Παπαδάκος εξακολουθεί να συμμετέχει στον «χρυσό» στολίσκο των 58 σκαφών στο open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κατηγορίας ILCA 7.

Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες της τελικής φάσης, που πραγματοποιήθηκαν με ανέμους 10 έως 15 κόμβων, κατέγραψε τερματισμούς στις θέσεις 30, 17 και 30.

Ο Έλληνας αθλητής είχε ξεκινήσει δυναμικά στην προκριματική φάση με αποτελέσματα 9, 1 και 2 στις τρεις πρώτες κούρσες. Στην τέταρτη όμως δέχθηκε ποινή με μαύρη σημαία, φορτώνοντας τη συγκομιδή του με 59 βαθμούς, οι οποίοι αφαιρέθηκαν ως η χειρότερη επίδοσή του. Με συνολικά 89 βαθμούς ποινής βρίσκεται πλέον στην 20ή θέση της γενικής κατάταξης.

Στον «αργυρό» στόλο της ίδιας διοργάνωσης συμμετέχουν ακόμη δύο Έλληνες ιστιοπλόοι. Ο Αδαμάντιος Πετριανός καταλαμβάνει την 5η θέση του στόλου με 98 βαθμούς, ενώ στην κατηγορία U23 βρίσκεται 10ος συνολικά. Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 43ος με 213 βαθμούς και 32ος στους U23.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος αγωνίζεται στον «χάλκινο» στόλο των 57 σκαφών, όπου φιγουράρει στη 2η θέση έχοντας συγκεντρώσει 145,6 βαθμούς.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών, οι Ελληνίδες αθλήτριες συμμετέχουν στον «αργυρό» στόλο των 60 σκαφών. Μετά την ολοκλήρωση οκτώ ιστιοδρομιών, η Ερμιόνη Γκίκα βρίσκεται στην 3η θέση του στόλου με 141 βαθμούς και είναι 13η στη γενική κατάταξη U23. Η Βαρβάρα Πόρτολου ακολουθεί στην 7η θέση με 152,3 βαθμούς και βρίσκεται 16η στις νεαρές αθλήτριες U23.

Η Μιράντα Παπαδάκη κατατάσσεται 34η με 274 βαθμούς και 35η στην κατηγορία U23, ενώ η Μαρία Βλάχου βρίσκεται στην 44η θέση με 327 βαθμούς. Η Ευαγγελία Καραγεώργου αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη διοργάνωση εξαιτίας τραυματισμού.