Ο Παπαδάκος διατηρείται στον «χρυσό» στολίσκο του Ευρωπαϊκού ILCA 7

Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες της τελικής φάσης, που πραγματοποιήθηκαν με ανέμους 10 έως 15 κόμβων, κατέγραψε τερματισμούς στις θέσεις 30, 17 και 30.
Ο Έλληνας αθλητής είχε ξεκινήσει δυναμικά στην προκριματική φάση με αποτελέσματα 9, 1 και 2 στις τρεις πρώτες κούρσες. Στην τέταρτη όμως δέχθηκε ποινή με μαύρη σημαία, φορτώνοντας τη συγκομιδή του με 59 βαθμούς, οι οποίοι αφαιρέθηκαν ως η χειρότερη επίδοσή του. Με συνολικά 89 βαθμούς ποινής βρίσκεται πλέον στην 20ή θέση της γενικής κατάταξης.
Στον «αργυρό» στόλο της ίδιας διοργάνωσης συμμετέχουν ακόμη δύο Έλληνες ιστιοπλόοι. Ο Αδαμάντιος Πετριανός καταλαμβάνει την 5η θέση του στόλου με 98 βαθμούς, ενώ στην κατηγορία U23 βρίσκεται 10ος συνολικά. Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 43ος με 213 βαθμούς και 32ος στους U23.
Ο Σπύρος Προβελέγγιος αγωνίζεται στον «χάλκινο» στόλο των 57 σκαφών, όπου φιγουράρει στη 2η θέση έχοντας συγκεντρώσει 145,6 βαθμούς.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA 6 γυναικών, οι Ελληνίδες αθλήτριες συμμετέχουν στον «αργυρό» στόλο των 60 σκαφών. Μετά την ολοκλήρωση οκτώ ιστιοδρομιών, η Ερμιόνη Γκίκα βρίσκεται στην 3η θέση του στόλου με 141 βαθμούς και είναι 13η στη γενική κατάταξη U23. Η Βαρβάρα Πόρτολου ακολουθεί στην 7η θέση με 152,3 βαθμούς και βρίσκεται 16η στις νεαρές αθλήτριες U23.
Η Μιράντα Παπαδάκη κατατάσσεται 34η με 274 βαθμούς και 35η στην κατηγορία U23, ενώ η Μαρία Βλάχου βρίσκεται στην 44η θέση με 327 βαθμούς. Η Ευαγγελία Καραγεώργου αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη διοργάνωση εξαιτίας τραυματισμού.