Πρόστιμα σε Ολυμπιακό και Άρη Betsson για τα ματς με Κολοσσό και ΑΕΚ

Συγκεκριμένα, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και 2.000 στον Άρη για υβριστικά συνθήματα που καταγράφηκαν στα φύλλα αγώνων με τους Κολοσσό και ΑΕΚ αντίστοιχα στους δεύτερους προημιτελικούς.
Αναλυτικά οι αποφάσεις:
110/21-5-2026 ΑΡΗΣ
Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ - Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), που διεξήχθη την 16-5-2026.
109/21-5-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ), που διεξήχθη την 16-5-2026.