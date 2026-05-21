Βεζένκοφ: «Είμαστε πανέτοιμοι για τη Φενέρ, να ματσάρουμε την ενέργειά τους»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του Final- 4 της Αθήνας και τον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, και αναφέρθηκε στον Γιασικεβίτσιους, στο τί πρέπει να κάνει η ομάδα του και τόνισε πως οι ίδιοι είναι πανέτοιμοι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ στην NOVA:

«Ερχόμαστε με διαφορετικές παραμέτρους σε αυτό το γήπεδο τώρα. Πρέπει να ματσάρουμε την ένταση και τη δύναμη της Φενέρ. Για κάποιον λόγο είχε την καλύτερη άμυνα στην κανονική περίοδο και για κάποιον λόγο ήταν τόσο σταθερή.

Αν δεν ματσάρεις την ενέργεια τους δεν έχεις τύχη. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, ξέρουν τον τρόπο για να κερδίζουν, όμως και εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Ο κόουτς Γιασικεβίτσιους είναι από τους κορυφαίους, έχει πολλές ιδέες μέσα στο παιχνίδι».