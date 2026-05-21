Λαρεντζάκης: «Στα Final-4 παίζουν οι προσωπικότητες των παικτών, να είμαστε όπως όλη την χρονιά»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στην κάμερα της ΝΟVΑ για το Final-4 της Euroleague και τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι όπως έχει μάθει όλη την χρονιά, ενώ δήλωσε πως θα είναι κλειστά τα παιχνίδια και ότι μιλούν οι προσωπικότητες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιανοούλη Λαρεντζάκη στην κάμερα της NOVA:

«Ξέρουμε το περιβάλλον, είμαστε στην Αθήνα, νιώθουμε πολύ καλά και είμαστε έτοιμοι. Στα Final-4 παίζουν πάρα πολύ οι προσωπικότητες των παικτών, οι φάσεις που θα βγάλουν εκτός πλάνων με το ένστικτό τους. Πιστεύω πως άλλο ένα Final-4 θα είναι στα ίδια επίπεδα, με κλειστές άμυνες και θα δούμε κλειστά παιχνίδια.

Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως έχουμε μάθει όλο τον χρόνο, να έχουμε την ενέργεια και την συγκέντρωσή μας όπως έχουμε μάθει, να μην κάνουμε κάτι έξω από αυτό που έχουμε μάθει και δεν έχουμε δουλέψει, και πιστεύω πως αν κάνουμε αυτό, θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο».