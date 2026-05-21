Δέσποινα Παπαμιχαήλ στο SDNA: «Δεν βάζω όρια στον εαυτό μου»

Μπορεί η πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros να μην ήρθε αυτή τη φορά για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, όμως η παρουσία της στη γαλλική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε τη σταθερή αγωνιστική της άνοδο και τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Το SDNA συνάντησε την 33χρονη τενίστρια στο Court 13 του γαλλικού Grand Slam και παρακολούθησε μαζί την αναμέτρηση της καλής της φίλης Χούλια Ριέρα με την Αλίνα Κορνέεβα. Εν μέσω των... vamos για την Αργεντίνα, η Δέσποινα μίλησε για το «γλυκόπικρο» συναίσθημα φέτος στο Παρίσι, το μεγάλο όνειρο του Top 100, την αλλαγή νοοτροπίας που τη βοήθησε να εξελιχθεί, αλλά και τη χαρά να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό τον προσεχή Ιούλιο στο τουρνουά της WTA.

- Πέτυχες την πρώτη νίκη σου στο Παρίσι (κόντρα στην επικεφαλής του ταμπλό Λανλάνα Ταραρούντι), όμως δεν κατάφερες να περάσεις στο κυρίως ταμπλό. Φεύγεις από το Παρίσι με ανάμεικτα συναισθήματα;

«Ναι, μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα φέρει νίκη αυτά τα χρόνια στο Παρίσι, αλλά και πάλι ξέρω ότι το χώμα είναι καλύτερή μου επιφάνεια, οπότε δεν το ένιωθα σαν κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Βέβαια, όταν βγήκε η κλήρωση και είδα ότι είχα πολύ δύσκολο αγώνα, θες δεν θες σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην έρθει η νίκη, αλλά επιμένω ότι η δουλειά που κάνω είναι πολύ καλή και αυτό μου δίνει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσω και να πιστεύω στον εαυτό μου».

- Είναι ένα απωθημένο για σένα η πρόκριση στο κυρίως ταμπλό ενός Grand Slam;

«Υπάρχει ένα απωθημένο, δεν θα πω ψέματα. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, γιατί πραγματικά έχω καταφέρει άλλα πολλά πράγματα. Πάντα ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός σου βάζει παραπάνω στόχους, οπότε είναι ένας στόχος μου να μπω στο ταμπλό, αλλά πιστεύω ότι ο πρωταρχικός μου στόχος είναι το Top 100, το οποίο μου το φέρνει όλη η χρονιά και όλο τα τουρνουά, όχι τα Grand Slam, οπότε προσπαθώ να το κοιτάξω έτσι, γιατί θες δεν θες το σκέφτομαι κι εγώ, και ίσως μου βάζει κάποια πίεση που πιστεύω δεν χρειάζεται να την έχω, γιατί κάνω σωστή δουλειά και σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή».

- Γενικά, τι έχει αλλάξει και έχεις παρουσιάσει αυτή τη βελτιωμένη εικόνα;

«Εντάξει, περνούν τα χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να καταφέρω ακόμη πολλά περισσότερα και αυτό μου δίνει πίστη στον εαυτό μου. Έχω μια πολύ καλή ομάδα αυτή τη φορά και δεν βάζω καθόλου άγχος στον εαυτό μου, μόνο με πολλή δουλειά και με πολλή πίστη, μεθοδικά πιστεύω ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Ίσως νωρίτερα τα ήθελα όλα να έρθουν αμέσως και βάλεις πίεση στον εαυτό σου και στο τέλος δεν έρχονται αυτά που θες. Τώρα έχω ηρεμήσει λίγο με αυτό, δεν βάζω άγχος χρόνου. Ξέρω την ηλικία μου, ξέρω ότι δεν είμαι και η πιο νέα στο tour, αλλά πλέον δεν με απασχολεί καθόλου, κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και μόνο τους στόχους μου και σίγουρα θα επιμείνω για να μπορέσω να καταφέρω όσο περισσότερο γίνεται».

- Δεν είσαι μικρή, αλλά δεν είσαι και μεγάλη για να έχεις στόχους, όμως...

«Πραγματικά. Βλέπουμε τώρα και όλες τις μαμάδες που κάνουν παιδιά και γυρνούν στο tour, βλέπουμε τον Μονφίς, τον Τρουνγκελίτι, που στα 36 του μπήκε για πρώτη φορά Top 100. Eίσαι μεγάλη για τα στατιστικά, δηλαδή χθες έκανα warm-up με την Κωστούλας, 19 χρονών. Αυτό στο βάζει λίγο το τένις, το άγχος αυτό, και το είχα περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι τώρα. Τώρα είμαι ok, είμαι σωματικά πολύ καλά, οπότε αυτό είναι που μετράει. Τα υπόλοιπα είναι για τα στατιστικά, για τους δημοσιογράφους. Τα αφήνω σε σένα, Βίκυ!».

- Ποιοι, λοιπόν, είναι οι στόχοι σου;

«Σίγουρα το Τop 100. Όταν έχεις φτάσει 140, τώρα, είσαι 150, 160, το Τop 100 είναι ο στόχος που θες να πετύχεις, αλλά εγώ με βλέπω και πιο ψηλά. Πιστεύω η αρχή θα είναι αυτό να μπορέσω λίγο να το σπάσω και μετά δεν βάζω καθόλου όρια, με βλέπω πιο ψηλά, έχω φέρει νίκες Τop 100. Βλέπω πολύ το tour, μου αρέσει το τένις, το αναλύω και με βλέπω για πολλά πράγματα, δεν μου βάζω όρια.

- Πώς νιώθεις που θα έχεις την ευκαιρία να παίξει σε τουρνουά της WTA στην Ελλάδα;

«Νιώθω μεγάλη περηφάνεια, η αλήθεια είναι. Είχαμε τουρνουά πριν αρκετά χρόνια, εγώ δεν έχω παίξει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, οπότε νιώθω μεγάλη περηφάνεια που θα παίξω και κοντά στους δικούς μου. Είμαι στην ξενιτιά, έχουν να με δουν πολύ καιρό. Με βλέπουν, βέβαια, από την τηλεόραση και σε κάποια τουρνουά μπορεί να έρθει η μητέρα μου. Ο μπαμπάς μου, όμως, όχι, οπότε κυρίως για τον πατέρα μου χαίρομαι που θα μπορέσει να έρθει να με δει από κοντά. Και είναι καλό να έχουμε ευκαιρίες όλες οι Ελληνίδες να παίξουν ένα τέτοιο τουρνουά στη χώρα. Γιατί πιστεύω υπάρχουν τα ταλέντα και αυτό θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να το αποδείξουμε».

- Η βάση σου παραμένει η Μαγιόρκα;

«Τώρα είμαι στη Μαγιόρκα, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που πιστεύω έχουμε κάνει και πολύ σωστή και μεθοδική δουλειά και έχω πιστέψει παραπάνω στον εαυτό μου. Προπονούμαι εκεί, έχω δύο προπονητές, τον Μάτι Κάθερες και τον Χερμά Oχέδα, ο οποίος ταξιδεύει και περισσότερο μαζί μου».