Νέα κόντρα Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με «γεύση» από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη»

«Κόκκινο» χτύπησε η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή όταν ο Γιώργος Φλωρίδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν «πυρά» την Πέμπτη (21.05.2026).

Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με αναφορά στην παλιά ελληνική κωμωδία «Ξύπνα Βασίλη» με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε συνεχώς καθώς ο Γιώργος Φλωρίδης απαντούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν ντρέπεστε λίγο;» φώναζε από τα έδρανα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντά: «Είπα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα: Ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα».

«Κύριε Φλωρίδη, δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύετε ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μία κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης, παραπέμποντας σε μία χαρακτηριστική σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», όπου ο πρωταγωνιστής βρέθηκε σε ψυχιατρείο.

Είχε προηγηθεί άλλη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, με αφορμή αναφορές γύρω από τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Δημήτρη Καιρίδη «αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ.

Ο Δημήτρης Καιρίδης ανταπάντησε αποκαλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «άξια διάδοχο της Χρυσή Αυγή», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

