«Παρακολουθεί την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς η Βαλένθια»

Η Βαλένθια προετοιμάζεται για το Final-4 της Αθήνας όμως παράλληλα κοιτάζει και την αγορά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει βάλει στο... μάτι τον Τι Τζέι Σορτς για την στελέχωση των «κοντών» της.
Ο Τι Τζέι Σορτς την φετινή χρονιά με την φανέλα του Παναθηναϊκού μέτρησε 8.1 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.
EUROLEAGUE || 🟠🟠 Valencia Basket es uno de los equipos que sigue la situación de TJ Shorts (vía @JoseNinaTejada).— Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) May 21, 2026
El base no ha cuajado en Panathinaikos y recibirá varias ofertas de equipos Euroleague.
ℹ️ 8.1 puntos, 1.3 rebotes y 2.9 asistencias en Euroleague.#Euroleague pic.twitter.com/y7QMHFLtxs