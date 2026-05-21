«Παρακολουθεί την περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς η Βαλένθια»

Η Βαλένθια φέρεται να παρακολουθεί ενόψει του καλοκαιριού τον Τι Τζέι Σορτς για την ενίσχυση της θέσης των γκαρντ.

Η Βαλένθια προετοιμάζεται για το Final-4 της Αθήνας όμως παράλληλα κοιτάζει και την αγορά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει βάλει στο... μάτι τον Τι Τζέι Σορτς για την στελέχωση των «κοντών» της.

Ο Τι Τζέι Σορτς την φετινή χρονιά με την φανέλα του Παναθηναϊκού μέτρησε 8.1 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα.