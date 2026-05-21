Μητσοτάκης από Μυστρά: «Έως το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 900 έργα υποδομής με 1,3 δισ. ευρώ»

Στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικό χώρου του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών παραβρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «νιώθουμε το βάρος της ιστορίας, καθώς ο Μυστράς έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του. Ο Πολιτισμός μας γίνεται πολύτιμος κρίκος στην αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο».

Αναφέρθηκε στον πυρήνα της στρατηγικής, που στρέφεται στην ανάδειξη και στη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Παράλληλα, στάθηκε «στη δυναμική εξωστρέφεια». «Η πολιτιστική μας ταυτότητα λειτουργεί ως πηγή συνολικής αυτοπεποίθησης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Αυτός είναι ο 30ος νέος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές τελετές εγκαινίων σπανίως έχω δει την υπουργό Πολιτισμό τόσο συγκινημένη. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε άλλους 8 χώρους και μουσεία», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ».

Παράλληλα αναφέρθηκε στον εγκαινιασμό περισσότερων από 900 νέων έργων, στεκόμενος στα 60 εκατομμύρια ευρώ στη Λακωνία, που δίνουν πνοή στον τόπο. Η επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστή στη δημιουργία πλούτου, σημείωσε ως προς την οικονομία ο πρωθυπουργός: «Ως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 900 έργα υποδομής με συνολική επένδυση στα 1,3 δις ευρώ».

Όσον αφορά το μέλλον, υπογράμμισε πως όλοι οι χώροι πολιτισμού έχουν στενή επαφή με την τεχνολογία, δίνοντας έμφαση στους νέους τρόπους γνωριμίας με την ιστορία, τόσο για τους ντόπιους, όσο και για τους επισκέπτες από το εξωτερικό.

Λίνα Μενδώνη: «Δημόσια επένδυση στον πολιτισμό»

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε τη συγκίνηση που αισθάνεται για τη «σημαντική δημόσια επένδυση στον πολιτισμό». Όπως ανέφερε, η σημασία του Μυστρά υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια της Πελοποννήσου.

Την ίδια ώρα, ανέφερε πως αποδίδεται στην κοινωνία ένα αγαθό «οικουμενικής αξίας», με το παλάτι να είναι ένας χώρος ζωντανής ιστορίας. «Ο πολιτισμός αποτελεί κρίσιμο χώρο για την κοινωνία και την ανάπτυξη» «Οι επενδύσεις της κυβέρνησης διαμορφώνουν νέες προοπτικές», πρόσθεσε η ίδια.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε το δέος που νιώθει κάθε φορά που βρίσκεται στον Μυστρά. Τόνισε ότι το παλάτι αποκτά νέες δυνατότητες, δίχως, πάντως να αλλοιώνεται ο Μυστράς. Στη συνέχεια, συνεχάρη και ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τη συνεργασία για την ανάδειξη της Πελοποννήσου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχαήλ Βακαλόπουλος, έκανε λόγο για ιστορική μέρα, σε μια περιοχή όπου έζησε ο τελευταίος αυτοκράτορας και άνθησε ο πολιτισμός. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια νέα εποχή, με τα εγκαίνια να αφορούν όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο. Τέλος, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο σημείο για τα εγκαίνια.

Πηγή: cnn.gr