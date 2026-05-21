Χόρτον-Τάκερ: «Συναντήθηκα με τον Ναν, αυτή ήταν η συμβουλή που μου έδωσε» (vid)

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σε δηλώσεις του ενόψει του Final-Four μίλησε για τον Κέντρικ Ναν και την συμβουλή που του έδωσε ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

Το Final-Four της Euroleague είναι προ των πυλών και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν έχουν στο μυαλό τους μόνο το τρόπαιο. Η Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν.

Οι δυο τους είναι παλιοί φίλοι και μέσα στην σεζόν ο ένας είχε μιλήσει για τον άλλον. Σε ερώτηση του SDNA, ο αστέρας της τουρκικής ομάδας έκανε γνωστό πως συναντήθηκε με τον «πράσινο» γκαρντ και είχαν μία όμορφη κουβέντα.

Μάλιστα, αποκάλυψε και την συμβουλή που του έδωσε ενόψει του μεγάλου αγώνα με τους «ερυθρολεύκους».

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

-Πριν δύο χρόνια ο φίλος σου Κέντρικ Ναν κέρδισε την Ευρωλίγκα στην πρώτη του σεζόν. Θα ήθελες να κάνεις το ίδιο, του έχεις μιλήσει;

«Φυσικά. Είναι λίγο αστείο, ήμουν μαζί του χθες το βράδυ, είχαμε μία όμορφη κουβέντα. Φυσικά, μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Σίγουρα θα ήταν ωραίο κατόρθωμα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου σεζόν και να έχω All-Time κατορθώματα και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Νιώθω πως έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία καλή θέση για την καριέρα μου εδώ».

- Ποια ήταν η συμβουλή του πριν το ματς με τον Ολυμπιακό;

«Να συνεχίσω να παίζω σκληρά και να είμαι ο εαυτός μου. Πολλοί στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίκτης είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα νέο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Αλλά δεν βλέπω προβλήματα με το πού είμαι τώρα. Αν συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου νομίζω θα είμαι σε καλή θέση και αυτό βοηθάει την ομάδα μας».