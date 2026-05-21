Live στο ΑΝΤ1+, «κονσέρβα» στον ΑΝΤ1 το Grand Prix του Μόντρεαλ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Το 5ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, ταξιδεύει στον Καναδά, στην πίστα του Μόντρεαλ, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 24 Μάϊου, στις 23:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 22 Μαΐου και το Σάββατο 23 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Στο Μόντρεαλ του Καναδά, στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ, στις όχθες του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο ο 5ος αγώνας του πρωταθλήματος, στη θρυλική πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Η πίστα του Καναδά είναι μια ημιμόνιμη εγκατάσταση πάνω στο τεχνητό Νησί της Παναγίας, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Έκθεση του 1967 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ομάδες και οδηγοί βρίσκονται εκεί μία φορά τον χρόνο, σε έναν αγώνα πάντα απρόβλεπτο. Εκεί, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε το 2007 την πρώτη νίκη της καριέρας του και μετρά συνολικά 7 νίκες στη συγκεκριμένη διαδρομή. Την τελευταία δεκαετία, ο Βρετανός έχει σημειώσει 3 νίκες, άλλες 3 έχει ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ πέρυσι νικητής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes. Ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε πέρυσι, στον Καναδά, για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, στο βάθρο. Φέτος, επιστρέφει ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά 20 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς κέρδισε στους τελευταίους 3 αγώνες.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 55ο Grand Prix του Καναδά, με το πρώτο να έχει διεξαχθεί το 1967. Ο αγώνας έχει φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: πριν από το Μόντρεαλ, διεξαγόταν στο Mosport, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Τορόντο, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο Mont-Tremblant, 145 χιλιόμετρα από το Μόντρεαλ.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show» του ΑΝΤ1+, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, συνέντευξη του επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη, σχετικά με τις φετινές αλλαγές στους κανονισμούς, αλλά και τις παρεμβάσεις που αποφάσισε να κάνει στην πορεία η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Στον προηγούμενο αγώνα, στο Μαϊάμι, είχαμε παρέλαση αστέρων από κάθε χώρο. Ο κάτοχος δύο Βραβείων Όσκαρ, Mahershala Ali, ο κάτοχος τριών Χρυσών Σφαιρών, Colin Farrell, ο ηθοποιός και οδηγός αγώνων Patrick Dempsey, ο επιθετικός της Inter Miami, Luis Suarez, αλλά και ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Tommy Hilfiger μιλούν στον Πάνο Σεϊτανίδη για την εμπειρία τους στη Formula 1. Όσο για τους οδηγούς, μιλούν στην κάμερα του ΑΝΤ1 για τις διορθωτικές κινήσεις στους κανονισμούς, αλλά και για τον περίφημο «Τοίχο των Πρωταθλητών» στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ. Στο τιμόνι της εκπομπή θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά μαζί με τον Γιώργο Ανανίδα, τη Μαρία Ανδρεάδη, τον Κώστα Λεώνη.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με την εκπομπή «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται την ιστορία των Ζιλ και Ζακ Βιλνέβ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστα του Καναδά. Το 1978, ο Ζιλ πετυχαίνει την παρθενική του νίκη με τη Ferrari υπό πολικές συνθήκες. Μετά τον θάνατό του, το 1982, το σιρκουί μετονομάζεται σε «Ζιλ Βιλνέβ», φέροντας το συγκινητικό μήνυμα «Salut Gilles». Ο γιος του, Ζακ, τερματίζει 2ος με τη Williams και, το 1997, κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκπληρώνοντας το όνειρο του πατέρα του. Το πάθος της οικογένειας Βιλνέβ χάρισε στον Καναδά μία θέση στην παγκόσμια ελίτ της Formula 1.

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