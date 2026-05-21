«Σε προχωρημένες επαφές η Μπασκόνια με τον Μάρκους Μπίνγκαμ»

Κοντά στην απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκαμ φέρεται να βρίσκεται η Μπασκόνια.

Όπως μεταδίδει το Basketnews ο 25χρονος Αμερικανός σέντερ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μπασκόνια, η οποία θέλει να ενισχυθεί στη φρόντ λάιν της ενόψει της νέας σεζόν στην Ισπανία και στη Euroleague.

Ο Μπίνγκαμ αγωνίζεται στην Ούνικς Καζάν, με την οποία έχει φέτος 15,5 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,7 μπλοκ κατά μέσο όρο στην VTB League, με την ομάδα να διεκδικεί την είσοδό της στους τελικούς της διοργάνωσης.

Ο ύψους 2,13μ. ψηλός ήταν μέλος της ομάδας της Χάποελ Τελ Αβίβ που κατέκτησε το EuroCup τη σεζόν 2024-25, ενώ νωρίτερα είχε παίξει στη Χάποελ Χολόν και στη Χάποελ Χάιφα.