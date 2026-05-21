Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ Analysis: Που θα χτυπήσει ο Ολυμπιακός, ποια τα δυνατά σημεία των Τούρκων

O Θάνος Τσίμπος αναλύει το ζευγάρι Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ και τονίζει, με την βοήθεια των προηγμένων στατιστικών, τα δυνατά και αδύνατα τους σημεία.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε αυτό το Φάιναλ-4 ως φαβορί, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων τεσσάρων διοργανώσεων, αλλά για να περάσει στο τελικό, θα πρέπει να κερδίσει την σκληροτράχηλη Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, είχε μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε αρκετούς τραυματισμούς, αλλά στο πικ της απόδοσης της, έμοιαζε ανίκητη. Αυτήν την περίοδο, δεν βρίσκεται εκεί, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που για να την κερδίσεις πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα σωστά.

2-way ο Ολυμπιακός, «τσακίζει» στην άμυνα η Φενέρ

Οι τέσσερις ομάδες που ήρθαν στο Φάιναλ-4 για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι οι τέσσερις καλύτερες άμυνες της κανονικής περιόδου. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερότητα στο πίσω κομμάτι του παρκέ. Ο Ολυμπιακός, μπορεί να είχε την νούμερα ένα επίθεση στην Λίγκα, όμως ταυτόχρονα, είχε και την δεύτερη καλύτερη άμυνα, έχοντας ως ομάδα πολλά 2-way χαρακτηριστικά. Απέναντι του, θα βρει την πρώτη καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, μια άμυνα που πραγματικά μπορεί να σε πνίξει αν δεν βρεις λύσεις απέναντι της.

Το καλό για τον Ολυμπιακό, είναι ότι η επίθεση της Φενέρ, είναι πολλά επίπεδα κάτω σε σχέση με την άμυνα της. Τελείωσε την κανονική διάρκεια ως η έκτη χειρότερη επίθεση, αλλά έχει το ελαφρυντικό, ότι για μια πολύ μεγάλη περίοδο της έλειπαν παίκτες με τραυματισμούς και έτσι αναγκάστηκε να καλύψει την ποιότητα που έλειπε με μεγαλύτερη προσήλωση στην άμυνα. Παρακάτω βλέπετε τα προηγμένα στατιστικά σε κάθε περίσταση του επιθετικού παιχνιδιού των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται στην κάρτα, είναι πάρα πολύ καλός, στην επίθεση γενικά, αλλά και στην επίθεση μισού γηπέδου. Σε καταστάσεις πικ εν ρολ, όταν πασάρει στον ψηλό που βυθίζεται στην ρακέτα είναι τοπ, ενώ και χάρις στους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, είναι νούμερο ένα σε ποστ παιχνίδι. Φυσικά η off ball κίνηση και τα κοψίματα, που είναι σήμα κατατεθέν του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι σε κορυφαίο επίπεδο, ενώ ο Ολυμπιακός είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα στο transition.

Αντίθετα η Φενέρ, δεν έχει πολλές καταστάσεις που διακρίνεται επιθετικά. Το βασικό της κομμάτι είναι η επίθεση από τον χειριστή μετά από σκριν στην μπάλα, η πάσα στον ψηλό και οι καταστάσεις που δημιουργούνται μετά από hand-off. Σε όλα τα άλλα, είναι από μέτρια έως κακή.

Όταν πάμε όμως στα αμυντικά μέτρικ, τότε βλέπουμε το πόσο τρομακτική μπορεί να γίνει η ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

Βλέπετε στην κάρτα, ότι στις πιο βασικές κατηγορίες που παίζεται το μπάσκετ στην Ευρώπη, όπως είναι το πικ εν ρολ, το πέντε εναντίον πέντε και οι spot εκτελέσεις, η Φενέρ είναι σε ελίτ επίπεδο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω, είναι πολύ καλός και αυτός σε ορισμένες καταστάσεις, αλλά οι Τούρκοι είναι πραγματικά μια πολεμική μηχανή στην άμυνα.

Που θα χτυπήσει η μια ομάδα την άλλη

Έχοντας δει λοιπόν, ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της κάθε ομάδας σε άμυνα και επίθεση, πάμε να ξεχωρίσουμε τα στοιχεία που θα χτυπήσει η κάθε ομάδα.

Pick N Roll

Η Φενέρ χτίζει τις επιθέσεις της, μέσα από πικ εν ρολ δράσεις, κυρίως με τους Μπάλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ, όπου εκτελούν ως χειριστές μετά το σκριν στην μπάλα. Ο Ολυμπιακός με τις drop καλύψεις, θα δώσει αρκετά midrange σε παίκτες ικανούς σε αυτό το σουτ μέχρι να πάει σε άμυνα αλλαγών, οπότε θα πρέπει να γίνει καλή δουλειά στο σπάσιμο των σκριν αρχικά και στα βυθίσματα των ψηλών στην συνέχεια. Αντίστοιχα, οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να βρουν λύσεις για την άμυνα δύο εναντίον δύο που εφαρμόζει η Φενέρ σε πικ εν ρολ καταστάσεις και σίγουρα να μην έχουν τον Γουόκαπ ως χειριστή, γιατί είναι δεδομένο ότι θα τον προκαλέσουν να σουτάρει. Ο Ντόρσει και ο Φουρνιέ θα είναι αυτοί που θα στήσουν τα περισσότερα πιν εν ρολ και θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στις εκτελέσεις τους.

Transition

Ο Ολυμπιακός είναι η νο1 transition επίθεση της Λίγκας και θα έχει απέναντι του, μία από τις χειρότερες άμυνες σε αυτήν την κατάσταση (νο17). Θα είναι σημαντικό, να πάρει τα ριμπάουντ και να μπορέσει να βγάλει τα early post με τα forward (Βεζένκοφ) του και να βρει transition τρίποντα από τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ. Οτιδήποτε πάνω από 15 πόντους σε αυτήν την συνθήκη, θα είναι βάση για νίκη, αφού το σκορ δεν αναμένεται να πάει ψηλά.

Spot-Up

Η Φενέρ είναι νο1 ομάδα στην άμυνα στα spot σουτ, στα οποία ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός στην δημιουργία, αλλά μέτριος σε ευστοχία (νο9). Πρέπει να είναι εύστοχος σε αυτά που θα βρει, για να ανοίξει την άμυνα και να χτυπήσει περισσότερο σε close out καταστάσεις. Θυμίζουμε, ότι φέτος ο Ολυμπιακός σουτάρει με μόλις 38.2% (νο17) σε ελεύθερα τρίποντα, ένα ποσοστό πολύ χαμηλό για την ποιότητα των σουτέρ του. Αν μπορέσει να είναι αποτελεσματικός σε αυτό το κομμάτι, τότε στην συνέχεια θα βρει λύσεις για πιο εύκολο σκορ.

Post-Up

O Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στην Ευρωλίγκα σε post-up καταστάσεις καθώς έχει στο ρόστερ του, τους δύο πιο αποτελεσματικούς παίκτες σε αυτήν. Τον Μιλουτίνοφ και τον Βεζένκοφ. Παρόλο που η φιλοσοφία του Ολυμπιακού είναι να βρίσκει post κατοχές μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας, θα πρέπει να στοχεύσει μέσα στο καλάθι, τους δύο παίκτες, ειδικά όταν η Φενέρ θα παίζει άμυνα με αλλαγές. Ο Σέρβος σέντερ θα είναι σούπερ σημαντικός, όχι μόνο για το σκορ και την φθορά των αντιπάλων αλλά και για την δημιουργία με τις kick out πάσες του. Από την άλλη η Φενέρ, είναι η καλύτερη ομάδα στο να αμύνεται στο ποστ, αφού με τον τρόπο που παίζει όλη η πεντάδα δυσκολεύει πάρα πολύ τις εισαγωγικές πάσες και φέρνει τους ψηλούς σε θέσεις που δεν τους βολεύουν.

Ball movement

Τέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία του Ολυμπιακού, είναι η κίνηση και η μεταφορά της μπάλας. Έχουμε δει σε προηγούμενα Φάιναλ-4, ότι η κυκλοφορία των ερυθρολεύκων βραχυκυκλώνει. Η Φενέρ είναι μια ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό, οπότε φέτος θα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμο το plan B. Ο Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στις προσωπικές φάσεις, απέναντι σε άμυνες αλλαγών, για να μπορέσουν να ξεκολλήσουν τον Ολυμπιακό, σε τέτοιες καταστάσεις.

Συνολικά ο Ολυμπιακός είναι πιο πλήρης ομάδα από την Φενέρ φέτος, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και πλέον εμπειρία από Φάιναλ-4. Από την άλλη η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είναι ίσως η πιο physical που υπάρχει στην Λίγκα, οπότε οι ερυθρόλευκοι αρχικά θα πρέπει να ματσάρουν την σκληράδα και την ενέργεια τους και στην συνέχεια να βρουν λύσεις για την πολύ δυνατή τους άμυνα.