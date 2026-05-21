Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις, ατομικό οι Σλούκας και Καλαϊτζάκης

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό, με τους Κώστα Σλούκα και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Τέλος το τριήμερο ρεπό για τους παίκτες του «τριφυλλιού», που επανήλθαν και πάλι σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, με μία διαφοροποίηση όμως.

Αυτή, όπως και η προαιρετική της Τετάρτης (20/5), διεξήχθη στο κλειστό του Αγίου Θωμά, αφού στο «T-Center» υπάρχει το Final Four της Euroleague.

Στα σημαντικά η επιστροφή του Σλούκα στις ατομικές προπονήσεις μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον μηνίσκο, κάτι που έκανε και ο Καλαϊτζάκης μετά το διάστρεμμα πρώτου βαθμού που υπέστη στο Game 1 των προημιτελικών κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Υπενθυμίζουμε ότι επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για τον Παναθηναϊκό είναι στις 28 Μαΐου στο πρώτο ματς των ημιτελικών απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «T-Center».

Ενώ μένει να φανεί αν οι «πράσινοι» θα προχωρήσουν σε αλλαγή στο ρόστερ τους, δηλώνοντας και πάλι τον Τσέντι Όσμαν στην Stoiximan Greek Basketball League.