Στις 10 Ιουνίου η κλήρωση του Παγκοσμίου - Στο 3ο γκρουπ η Ελλάδα

Οι δύο ομάδες που θα λάβουν τις Wild Cards απέμειναν για να συμπληρωθεί το παζλ των 32 χωρών που θα πάρουν μέρος στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ Ανδρών στη Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 10 Ιουνίου στο Hofbräuhaus του Μονάχου και ήδη έχουν γίνει γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας με την Ελλάδα να βρίσκεται ως επικεφαλής στο 3ο.

Θα δημιουργηθούν 8 όμιλοι των 4 ομάδων, από τους οποίους οι τρεις πρώτες ομάδες θα προκριθούν στην κυρίως φάση και θα τοποθετηθούν σε 4 γκρουπ των 6 ομάδων με τις δύο πρώτες να προχωρούν στα προημιτελικά.

Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας

1ο: Δανία, Γερμανία, Κροατία, Ισλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Αίγυπτος, Αργεντινή

2o: Γαλλία, Σλοβενία, Νορβηγία, Σερβία, Ισπανία, Ιταλία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία

3o: Ελλάδα, Πολωνία, Βραζιλία, Μπαχρέιν, Τυνησία, Πράσινο Ακρωτήρι, Χιλή, ΗΠΑ

4o: Κατάρ, Κουβέιτ, Ιαπωνία, Αλγερία, Αγκόλα, Ουρουγουάη, Wild Card 1, Wild Card 2

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε 6 πόλεις- γήπεδα και ήδη έχει ανακοινωθεί κάποιες χώρες που έχουν τοποθετηθεί βάσει γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και ειδικών συμφωνιών:

1ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Γερμανία

2ος όμιλος (Porsche Arena- Stuttgart): Ιταλία

3ος όμιλος (SAP Garden- Μόναχο): Κροατία

4ος όμιλος (Porsche Arena- Stuttgart): Γαλλία

5ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Σουηδία

6ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Πορτογαλία

7ος όμιλος (Wunderino Arena- Κίελο): Δανία

8ος όμιλος (GETEC Arena- Μαγδεμβούργο): Ισλανδία

Στο Lanxess Arena- Kολωνία θα διεξαχθούν δύο γκρουπ της κυρίως φάσης, καθώς και η τελική φάση (ημιτελικά, τελικοί), ενώ στο ZAG- Ανόβερο θα πραγματοποιηθούν δύο γκρουπ της κυρίως φάσης.

Προκριματική φάση: 13- 19 Ιανουαρίου 2027 (Μόναχο, Στουτγάρδη, Κίελο, Μαγδεμβούργο)

Κύρια φάση: 20- 25 Ιανουαρίου 2027 (Κολωνία, Ανόβερο)

Τελική φάση: 26-31 Ιανουαρίου 2027 (Κολωνία)

Τα 6 γήπεδα της διοργάνωσης

SAP Garden- Μόναχο (11.000 θέσεις)

Βρίσκεται μέσα στο Ολυμπιακό κέντρο του Μονάχου, σε απόσταση 800 μέτρων από το Οlympiahalle όπου αγωνίστηκε η Ελλάδα στο EURO 2024. Άνοιξε τις πύλες του την περσινή περίοδο και είναι έδρα της Μπάγερν Μονάχου στη Εuroleague

Στουτγάρδη- Porsche Arena (6.200 θέσεις)

Χτίστηκε πριν 20 χρόνια, είναι έδρα της TVB Στουτγάρδης, όπου αγωνιζόταν την περσινή σεζόν ο Αχιλλέας Τόσκας, ενώ φιλοξένησε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών 2007

Μαγδεμβούργο- GETEC Arena (6.500 θέσεις)

Έδρα της SC Magdeburg και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών 2007

Κίελο- Wunderino Arena (10.250 θέσεις)

Ένα γήπεδο αμιγώς για χάντμπολ και έδρα της πιο ιστορικής γερμανικής ομάδας THW Kiel (4 Τσάμπιονς Λιγκ, 23 πρωταθλήματα, 13 Κύπελλα, 13 Σούπερ Καπ κ.α.). Επίσης ήταν έδρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών 2007

Ανόβερο- ZAG Arena (10.000 θέσεις)

Έδρα της TSV Hannover-Burgdorf και χώρος διεξαγωγής του Προκριματικού Ολυμπιακού τουρνουά του Παρισιού 2024

Κολωνία, LANXESS Arena (20.000 θέσεις)

Υπερσύγχρονο γήπεδο, ιστορικής σημασίας για το χάντμπολ, αφού φιλοξένησε τους τελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρών 2007 και του EURO 2024, ενώ είναι μόνιμη έδρα (από το 2010) των Final Four του Τσάμπιονς Λιγκ Ανδρών.