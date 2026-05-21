«Ελπίδα για τη δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καρυστιανού» η ονομασία του κόμματος

«Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού» είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η παρουσίαση του κόμματος πραγματοποιείται στις 18:30 στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία του να περιέχει και το όνομα της επικεφαλής της νέας παράταξης.

Το λογότυπό του θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες το περιστέρι και το κλαδί ελιάς που χρησιμοποίησε πρόσφατα σε αναρτήσεις της.

Προετοιμασίες για την ανακοίνωση στην Αριστοτέλους

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.

Πηγή: iefimerida.gr