Μπόλντγουιν: «Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να θεωρούμαι σπουδαίος παίκτης στην Euroleague»

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν στις δηλώσεις του ενόψει του ημιτελικού του Final Four της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό στάθηκε και στον προσωπικό του στόχο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα είμαστε έτοιμοι για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα βρούμε τον Ολυμπιακό απέναντί μας. Αύριο θα είναι δυο υγιής ομάδες. Στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαν τον Μιλουτίνοφ, στο δεύτερο εμείς δεν είχαμε τη μισή ομάδα μας.

Πέρασαν επτά χρόνια μέχρι το πρώτο μου Final Four, τώρα παίζω στο δεύτερο σερί μου. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να θεωρούμαι σπουδαίος παίκτης στη διοργάνωση.

Ξέρουμε τι φέρνει ο Ολυμπιακός απέναντί σου. Είναι μια σκληρή ομάδα. Θα είναι μια κλασική μάχη, ανάμεσα σε δύο ιστορικά κλαμπ».