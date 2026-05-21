Το πρωτάθλημα Γυναικών πάει για 4+1 ξένες - Συνεχίζεται η πίεση για επαγγελματική Λίγκα

Στη Λάρισα βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, όπου επισκέφθηκε την προπόνηση της Εθνικής ομάδας γυναικών και συνομίλησε με τις διεθνείς αθλήτριες για τις εξελίξεις που αφορούν το νέο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το πιο πιθανό σενάριο για τη σεζόν 2026/27 είναι η εφαρμογή του μοντέλου «4+1» στις ξένες παίκτριες.

Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες θα μπορούν να δηλώνουν πέντε ξένες αθλήτριες στο φύλλο αγώνα, όμως στην επτάδα θα μπορούν να αγωνίζονται έως τέσσερις, με την πέμπτη να βρίσκεται στον πάγκο και να χρησιμοποιείται μόνο ως αλλαγή άλλης ξένης παίκτριας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ εξήγησε πως η συγκεκριμένη σκέψη σχετίζεται και με τον κίνδυνο πιθανών προσφυγών στο CAS, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πλήρη άρση περιορισμών για τις κοινοτικές αθλήτριες.

Από την πλευρά τους, οι παίκτριες εξέφρασαν ξανά την ανάγκη να γίνει επαγγελματική η Volley League Γυναικών, ώστε να είναι ασφαλισμένες και να μην θεωρούνται πλέον ερασιτέχνες.

Για να γίνει επαγγελματικό το πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών απαιτούνται οι απαραίτητες κινήσεις και από τα σωματεία και όχι μόνο από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.