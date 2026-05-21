Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και πρόσωπα – έκπληξη: Όσα θα γίνουν στην Αριστοτέλους στην πρεμιέρα της Καρυστιανού

Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται απόψε τα φώτα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει επίσημα το κόμμα της στις 18:30, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τις πρώτες δυναμικές αλλά και το στίγμα του νέου φορέα.

Από νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, οι τεχνικές προετοιμασίες έξω από το «Ολύμπιον» έδωσαν το στίγμα της κινητοποίησης, με την τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη από το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς η χωρητικότητα της ιστορικής αίθουσας περιορίζεται στα 600 άτομα, ενώ οι εκτιμήσεις των διοργανωτών κάνουν λόγο για προσέλευση που μπορεί να ξεπεράσει τους 2.000 ενδιαφερόμενους. Η εικόνα που θα παρουσιάσει τελικά η πλατεία Αριστοτέλους αποτελεί το πρώτο άτυπο crash test για τη μαζικότητα του κινήματος.

Το μανιφέστο της «Ελπίδας» και τα σύμβολα

Παρά το γεγονός ότι στα social media και στις προσκλήσεις κυριαρχεί το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα» ή «Με την Ελπίδα για Νέα Αρχή», το επίσημο όνομα του κόμματος κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό. Η ιδρυτική διακήρυξη δεν είχε κατατεθεί μέχρι πρότινος στον Άρειο Πάγο, προκειμένου τα επίσημα αποκαλυπτήρια του ονόματος και των συμβόλων να γίνουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της αποψινής εκδήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα βίντεο-προσκλητήρια που κυκλοφόρησαν, κεντρικό οπτικό στοιχείο αποτελεί ένα λευκό περιστέρι με κλαδί ελιάς, προϊδεάζοντας για τα σύμβολα που θα παρουσιαστούν απόψε.

Όσον αφορά στο προφίλ του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, εμφανίζεται ως ένα κίνημα πολιτών «από τη βάση», επιδιώκοντας να προσεγγίσει ένα ευρύ ακροατήριο ξεπερνώντας τις παραδοσιακές γραμμές Αριστεράς-Δεξιάς. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για ανοίγματα τόσο προς τον χώρο της Κεντροδεξιάς όσο και σε πιο αντισυστημικά κοινά, με στόχο τη συγκέντρωση της ψήφου διαμαρτυρίας.

Κεντρικός πυλώνας παραμένει το τρίπτυχο Δικαιοσύνη – Διαφάνεια – Λογοδοσία. Πρόκειται για τα ζητήματα που ανέδειξαν τη Μαρία Καρυστιανού στο προσκήνιο κατά τη θητεία της στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών, τα οποία τώρα μετατρέπονται σε πολιτική πλατφόρμα.

Τα πρόσωπα-κλειδιά, η «βιτρίνα» και οι εκπλήξεις

Το παρασκήνιο γύρω από τη στελέχωση του κόμματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η στρατηγική επιλογή του επιτελείου είναι να αποφευχθούν, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, οι «μεταγραφές» γνωστών πολιτικών. Αντίθετα, επιδιώκεται μια εικόνα προσώπων που δεν προέρχονται από τον στενό κομματικό σωλήνα, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ του «άφθαρτου» και του «καθαρού».

Το «ψηφιδωτό» των προσώπων που στηρίζουν την προσπάθεια συνθέτει ένα ιδιαίτερα ετερόκλητο πολιτικό σκηνικό. Τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στον οργανωτικό πυρήνα και αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με την παρουσία τους στα εγκαίνια είναι:

Θανάσης Αυγερινός: Πρόκειται για τον γνωστό δημοσιογράφο και επί χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα, ο οποίος αναλαμβάνει το κομμάτι της επικοινωνίας. Θα είναι πιθανότατα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Μαρία Γρατσία: Δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μ. Καρυστιανού, η οποία παραχώρησε το γραφείο της ως ορμητήριο και η οποία ήταν υποψήφια με το κόμμα Νίκη στις εκλογές του 2023

Νίκος Γαλανός: Πρώην βουλευτής του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του ’90.

Αθανάσιος Τζουγανάτος: Στράτηγος ε.α. και πρώην στέλεχος του κόμματος Νίκη (από όπου είχε διαγραφεί).

Βασίλης Κοκοτσάκης: Ο τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών.

Στράτος Σιουρδάκης: Επιχειρηματίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος φαίνεται να συμμετέχει στον στενό οργανωτικό πυρήνα.

Στη λίστα των ανθρώπων που στηρίζουν το νέο κόμμα βρίσκεται και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου. Με πολιτική αφετηρία το ΠΑΣΟΚ, διετέλεσε μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος το 2015, οπότε και αποχώρησε μετά το δημοψήφισμα.

Στα πρόσωπα δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού είναι και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, γνωστός από τη χρυσή εποχή των ταινιών της δεκαετίας του ’80. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε πώς βρέθηκε στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέροντας ότι έκανε μαθήματα ρωσικών με τον Στράτο Σιουρδάκη, συναντήθηκε μαζί του στην Αθήνα και αποφάσισε ακαριαία να συμπορευτεί.

Στους υποστηρικτές του νέου κόμματος βρίσκεται και η γνωστή οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, για την οποία δεν είναι ξεκάθαρο το εάν θα έχει κάποιο ρόλο και ποιον. Κι αυτό γιατί τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας στο OPEN, εξήγησε πως υπέγραψε τη διακήρυξη χωρίς να τη διαβάσει εξ ολοκλήρου λόγω του συνωστισμού (σ.σ στο γραφέιο της Μαρίας Γρατσία), σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι αρχές της προκύπτουν από τις πολλές παρουσίες στα ΜΜΕ, οπότε ξέρουμε περίπου τι θα είναι».

Ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να είναι και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, η οποία δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από τη συγκέντρωση υπογραφών, στέλνοντας το μήνυμα: «Υπογράφουμε την ανάγκη να επιστρέψει η Δημοκρατία στους ανθρώπους, με αλήθεια, δικαιοσύνη και φωνή που δεν φοβάται».

Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές από το περιβάλλον Καρυστιανού, αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.

Το μήνυμα της Καρυστιανού για «φυτευτούς»

Προσπαθώντας να προλάβει τυχόν «κακοτοπιές» και «παρατράγουδα», η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για πιθανούς «φυτευτούς» στο κόμμα της, στο χθεσινό της κάλεσμα για τη σημερινή εκδήλωση.

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δύσκολο στοίχημα

Ωστόσο, πέρα από το αποψινό επικοινωνιακό σκέλος, το πραγματικό crash test για τη Μαρία Καρυστιανού ξεκινά από αύριο.

Το βασικότερο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο νέος φορέας είναι αν μπορεί η αναμφισβήτητη προσωπική της αναγνωρισιμότητα και το κύμα κοινωνικής συμπαράστασης που τη συνόδευε, να μετατραπούν σε μια δομημένη πολιτική πρόταση.

Η μετάβαση από ένα μονοθεματικό κίνημα διαμαρτυρίας για τα Τέμπη σε ένα πλήρες κομματικό πρόγραμμα –με σαφείς θέσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την καθημερινότητα– είναι το μεγάλο ζητούμενο που θα κρίνει αν το αποψινό ξεκίνημα έχει μακροπρόθεσμη κοινοβουλευτική προοπτική.

Πηγή: thetoc.gr