Ολυμπιακός: «Ο λαός μας είναι η ψυχή που σπρώχνει την ομάδα» - Οι οδηγίες πρόσβασης των φιλάθλων

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους οπαδούς του για τις οδηγίες πρόσβασης στο «T-Center» για το Final-Four.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Ο Ολυμπιακός μας είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη του Final Four της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη μεγαλύτερη δύναμή του: τον ανεπανάληπτο κόσμο του, που αναμένεται να κατακλύσει το “Telekom Center Athens” και να δημιουργήσει για ακόμη μία φορά ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας και του μεγαλείου του συλλόγου μας.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Θρύλος δίνει το «παρών» στη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όπως έχει συμβεί σε κάθε Final Four αυτής της διαδρομής, έτσι και φέτος ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης, κλέβοντας την παράσταση με την αφοσίωση, τον παλμό και την αστείρευτη στήριξή του.

Περισσότεροι από 50.000 φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει τα τελευταία πέντε χρόνια στο πλευρό της ομάδας μας, μετατρέποντας κάθε Final Four σε «ερυθρόλευκη» έδρα και δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ παρουσίας και στήριξης, που αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο το μοναδικό δέσιμο αυτού του κόσμου με τον Ολυμπιακό.

Ο λαός του Θρύλου δεν είναι απλώς συνοδοιπόρος αυτής της προσπάθειας. Είναι η ψυχή, η ενέργεια και η δύναμη που σπρώχνει αυτή την ομάδα να ξεπερνά τα όριά της και να διεκδικεί κάθε χρόνο την κορυφή της Ευρώπης.

Με φωνή, πάθος και απόλυτο σεβασμό προς τους αντιπάλους μας και τον χώρο που μας φιλοξενεί, στεκόμαστε όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα και της δίνουμε την ώθηση για να πετύχει τον μεγάλο στόχο: την κατάκτηση της Ευρώπης.

Θεωρούμε δεδομένο πως οι φίλαθλοί μας, τιμώντας την ιστορία, τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός, θα σταθούν στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του αποκλειστικά με τη δύναμη της φωνής, του πάθους και της μοναδικής τους παρουσίας.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, όπως ισχύει σε όλους τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά τους φιλάθλους μας να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες.

Πάμε ΟΛΟΙ μαζί να ζήσουμε μία ακόμη αξέχαστη ερυθρόλευκη εμπειρία».

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00), πως θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβασή τους στο "Telekom Center Athens".

Οδηγίες πρόσβασης φιλάθλων Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens

Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Σημεία ελέγχου ασφαλείας

Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Απαγόρευση επανεισόδου

Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.

Σημείο συγκέντρωσης φιλάθλων Ολυμπιακού

Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο»

Ώρα ανοίγματος σημείου συγκέντρωσης: 13:00

Ώρα αναχώρησης συρμών: 15:00

Οργανωμένη μετακίνηση

Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Πρόσβαση οχημάτων

Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.

Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης

Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8

Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11

Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1

Σημαντική ενημέρωση

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης».