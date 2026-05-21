Πρίντεζης: «Φαίνεται ότι κάτι μας έλειπε τόσα χρόνια, βλέπω τον Ολυμπιακό να το σηκώνει φέτος»

Ο Γιώργος Πρίντεζης σε δηλώσεις του τόνισε πως βλέπει τον Ολυμπιακό να σηκώνει φέτος την Ευρωλίγκα, υπογραμμίζοντας πως έλειπε κάτι τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «BasketNews»:

«Φαίνεται ότι μας έλειπε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν ξέρω, βλέπω τον Ολυμπιακό να το σηκώνει φέτος. Είναι πιο έτοιμοι, πιο ψύχραιμοι. Έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερο ρόστερ. Οπότε, πρώτα απ' όλα, περιμένω έναν πολύ δύσκολο ημιτελικό. Για πρώτη φορά, και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της κανονικής περιόδου έφτασαν στο Final-Four. Οπότε και τα δύο παιχνίδια θα είναι πραγματικά δύσκολα και πολύ κλειστά».

Για την συμβουλή του στην ομάδα: «Πρώτα απ’ όλα, δεν έχει σημασία. Η Ευρωλίγκα αποτελείται από τρία μέρη. Την κανονική περίοδο, τα πλέι-οφ και το Final-Four. Είναι τρία διαφορετικά τουρνουά. Οπότε το καθένα από αυτά απαιτεί κάτι διαφορετικό.

Για μένα, το πιο σημαντικό είναι, αν μπορείς, καταλαβαίνω το άγχος, την πίεση που νιώθουν όλοι, αλλά πρέπει να το απολαύσεις και λίγο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να το απολαύσεις, και κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεσαι ώστε να είσαι ο καλύτερος παίκτης και η καλύτερη ομάδα.

Καταλαβαίνω λοιπόν ότι σε 40 λεπτά, όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά δεν ξέρω. Φέτος, λέω ότι πιστεύω σε όλους σας».

Για τα πέντε συνεχόμενα Final-Four: «Λοιπόν, αυτό δείχνει μεγάλη σταθερότητα και αποδεικνύει ότι η ομάδα κάνει κάτι σωστά. Φυσικά, όμως, η κατάκτηση του τίτλου παραμένει ανοιχτό θέμα, και πιστεύω ότι όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού – αλλά και η ίδια η ομάδα – το αξίζουν, λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωση και τη σταθερότητα που έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήταν υπέροχο για τον σύλλογο και τους οπαδούς να γιορτάσουν επιτέλους έναν τίτλο».

Για το αν αξίζει επέκταση συμβολαίου ο Μπαρτζώκας: «Δεν ξέρω. Δεν είμαι ο πρόεδρος. Τι μπορώ να πω; Φυσικά, ο Μπαρτζώκας είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Μέσα στην σεζόν, η ομάδα έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Και όχι μόνο φέτος. Πέρσι όλη την σεζόν, και στην κανονική περίοδο και στα πλέι-οφ, παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά στο τέλος φάνηκε πως κάτι μας έλειπε. Δεν μπορώ να δώσω πραγματική απάντηση για αυτό».